Чемпионат России по вольной борьбе завершился победой спортсменов с Северного Кавказа

26 июня 2022, 21:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

По итогам последнего дня соревнований чемпионата России по вольной борьбе, который проходит в Тыве, определены победители в шести весовых категориях. Сегодня чемпионами стали спортсмены из Дагестана, Чечни и Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", чемпионат России по спортивной борьбе в Кызыле проходит с 23 по 27 июня. Вчера, 25 июня, были определены первые победители в четырех весовых категориях - до 61, 70, 79 и 92 кг. Ими стали спортсмены из Дагестана, Чечни и Кабардино-Балкарии.

Сегодня состоялись финальные поединки в весовых категориях до 57, 65, 74, 86, 97 и 125 кг. В весовой категории до 57 кг победителем стал дагестанский спортсмен Заур Угуев. Его земляки Муса Мехтиханов и Рамиз Гамзатов получили бронзовые медали. Также три борца из Дагестана стали призерами в весовой категории до 65 кг. Ибрагим Ибрагимов завоевал «золото», Гаджимурад Омаров – «серебро», а Арипгаджияв Абдулаев (выступал за Калининград) – «бронзу».

В весовой категории до 74 кг победителем стал спортсмен из Дагестана Разамбек Жамалов, который, как пишет "Грозный-Информ" тренируется в настоящее время в чеченском республиканском спортивном клубе "Ахмат". Второе место занял Чермен Валиев из Северной Осетии, его земляк Давид Баев вместе с дагестанцем Магомой Дибиргаджиевым получил бронзовую медаль. Артур Найфонов из Владикавказа победил в весовой категории до 86 кг. «Серебро» и «бронза» в этой категории досталось борцам из Дагестана Амануле Расулову, Аду Багомедову и Арсен-Али Мусалалиеву.

В весовой категории до 97 кг победителем стал осетинский спортсмен Асланбек Сотиев, а члены дагестанской команды Шамиль Мусаев и Ахмед Тажудинов завоевали «серебро» и «бронзу» соответственно. Еще один спортсмен из Северной Осетии Ален Хубулов стал чемпионом в весовой категории до 125 кг. Второе место занял Тамерлан Расуев из Чечни, в числе бронзовых призеров – осетинский борец Эрик Джиоев (выступал за Красноярск), следует из информации на сайте Федерации спортивной борьбы России.

Представители Дагестана за три дня соревнований в Кызыле собрали богатый урожай медалей – пять золотых, четыре серебряные и девять бронзовых, указано в сообщении на сайте «Спортивная борьба в Дагестане».

Десять медалей на чемпионате выиграли осетинские спортсмены - три "золота", одно "серебро" и шесть "бронз", пишет «Sputnik-Осетия».

Напомним, уроженцы Северного Кавказа показывали хорошие результаты и на других спортивных соревнованиях. Так, в октябре 2021 года спортсмен из Дагестана Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль в финале чемпионата мира по спортивной борьбе в Осло. Эта победа сделала его пятикратным чемпионом мира. Среди победителей Олимпиады в Токио летом 2021 года также были спортсмены из регионов Северного Кавказа. В марте 2021 года в числе победителей чемпионата России по вольной борьбе в Улан-Удэ оказались пять спортсменов из сборной Дагестана.