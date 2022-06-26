Организаторы ЛГБТ-недели потребовали от властей Грузии гарантий безопасности

26 июня 2022, 13:19

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Правительство Грузии должно гарантировать безопасность участникам предстоящей "Недели ЛГБТ", поскольку противники ЛГБТ угрожают сорвать мероприятия, заявила организация Tbilisi Pride.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии акция ЛГБТ-сообщества "Неделя гордости" запланирована с 28 июня по 2 июля. При этом организация Tbilisi Pride отказалась в этом году от идеи провести "Марш достоинства" в Тбилиси, пояснив, что это небезопасно для участников.

Организация Tbilisi Pride потребовала от правительства Грузии обеспечить безопасность участников "Недели ЛГБТ", сообщает сегодня на своем сайте телеканал "Формула".

Несмотря на то, что публичный "Марш достоинства" в этом году проводиться не будет, а все мероприятия планируются в закрытых помещении, противники ЛГБТ угрожают сорвать эти мероприятия и повторить события 5 июля 2021 года, говорится в заявлении Tbilisi Pride.

С 1 по 5 июля в Тбилиси проходила "Неделя ЛГБТ", завершить которую планировалось "Маршем достоинства" в центре города. 5 июля противники ЛГБТ перекрыли проспект Руставели, их акция обернулась нападением на журналистов, в результате пострадали 53 сотрудника СМИ. Организаторы "Марша достоинства" в итоге отказались от его проведения. Вечером 6 июля в Тбилиси прошла акция в поддержку пострадавших от насилия 5 июля, поблизости проходила контракция противников ЛГБТ. полиция могла предотвратить столкновения, но власти Грузии использовали радикалов, чтобы разобраться с оппонентами, а сами нападения были организованы для срыва евроатлантической интеграции, предположили тогда грузинские политики.

Tbilisi Pride сообщила, что уже два месяца предоставляет МВД Грузии "полную и точную информацию" о запланированных мероприятиях, а также информацию об угрозах.

"Правительство должно публично и четко заявить, что оно будет защищать все три мероприятия "Недели гордости" в Тбилиси и безопасность каждого из ее участников. Кроме того, обеспечьте общественный порядок в прилегающих к месту проведения мероприятия районах и по всему городу. Мы требуем наказать организаторов [акции] 5 июля [2021 года], которые открыто продолжают свою насильственную деятельность и угрожают европейскому будущему страны", - приводится в публикации требование организации, перевод которого на русский языкк выполнен "Кавказским узлом".

Напомним, усилия по укреплению гендерного равенства были названы в числе рекомендаций властям Грузии, озвученным 17 июня Еврокомиссией, заявившей, что Грузия пока не соответствует требованиям к кандидатам в члены Евросоюза.

23 июня лидеры стран Евросоюза на саммите ЕС решили отказать Грузии в статусе кандидата в члены Евросоюза. Еще один шанс получить статус кандидата в Евросоюз будет доступен Грузии через полгода, для этого Грузия должна до конца 2022 года выполнить рекомендации Еврокомиссии, озвученные 17 июня.

При этом еще в январе 2022 года депутаты ПАСЕ выразили обеспокоенность случаями нарушений свободы выражения мнений представителей ЛГБТ в Грузии, которые зачастую сопровождались ненавистью и насилием на мероприятиях представителей сексуальных меньшинств. Депутаты ПАСЕ призвали власти укреплять сотрудничество с организациями гражданского общества, работающими в сфере защиты прав человека, в том числе прав ЛГБТ, при этом гарантируя их независимость и безопасность.

Ранее, 6 мая 2021 года, 15 политических партий Грузии и Tbilisi Pride подписали соглашение о недопустимости гомофобии и трансфобии, а также о защите прав ЛГБТ. Подписанты обязались бороться против дискриминации и насилия в отношении квир-людей, защищать право на мирные собрания и свободу выражения мнения всех людей, независимо от сексуальной ориентации или гендерной идентичности, и не допускать использования языка вражды в политическом процессе на почве гомофобии.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.