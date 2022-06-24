Оппозиция сочла неадекватной оценку властями решения Совета ЕС по Грузии

24 июня 2022, 13:07

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Решение Совета Евросоюза пока не предоставлять Грузии, в отличие от Украины и Молдовы, статус кандидата в ЕС стало следствием курса грузинской власти, а радость властей от признания европейской перспективы Грузии не отвечает истинному положению дел, указали представители оппозиции.

Как писал "Кавказский узел", 23 июня Совет Евросоюза принял решение признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить стране статус кандидата в члены ЕС, "как только будут выполнены намеченные приоритеты", сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель. «Поздравляю грузинский народ. Это исторический момент в отношениях Евросоюза и Грузией: будущее Грузии - в ЕС», - сказал он. При этом Европейский совет принял решение предоставить статус кандидатов в члены ЕС Украине и Молдове.

17 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Грузия пока не соответствует требованиям к кандидатам в члены Евросоюза. В числе шагов, которые должны предпринять власти Грузии, фон дел Ляйен назвала деолигархизацию, свободу СМИ, соблюдение прав журналистов, преодоление политической поляризации, проведение судебной реформы, борьбу с коррупцией и организованной преступностью. Оппозиционеры связали заявление главы Еврокомиссии с основателем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили. Власти намеренно сделали так, чтобы Грузия не получила статус кандидата, предположил политолог Ника Читадзе.

Руководство Грузии назвало историческим решение Совета ЕС



Еще один шанс получить статус кандидата в Евросоюз будет доступен Грузии через полгода, решили 23 июня лидеры стран Евросоюза на саммите ЕС. Для этого Грузия должна до конца 2022 года выполнить рекомендации Еврокомиссии, озвученные 17 июня, сообщает сегодня "Новости-Грузия".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя решение Евросовета, акцентировала внимание на признании европейской перспективы Грузии. "Исторический день. Европейская перспектива Грузии признана. Теперь мы готовы работать с решимостью в течение следующих месяцев, чтобы достичь статуса кандидата", - написала в Twitter Зурабишвили, слова которой перевел на русский язык "Кавказский узел".

Аналогичный месседж озвучил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. "Это действительно исторический день для Грузии. Евросовет предоставил европейскую перспективу Грузии, чтобы она моглас стать членом Европейского союза. Мы готовы реализовать все приоритеты, чтобы в ближайшее время получить статус кандидата", - написал премьер-министр, чья публикация в Twitter переведена на русский язык "Кавказским узлом".

На европейской перспективе сделал акцент и глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили. "Получив европейскую перспективу, Грузия вступила в новую, важную фазу на пути евроинтеграции. Мы благодарны Евросовету за это решение", - написал он в Twitter.

Оппозиция упрекнула власти в неадекватной реакции

Грузия не получила статус кандидата в члены ЕС потому, что двери ей «заслоняет олигарх», заявила член оппозиционной партии "Лело" Анна Нацвлишвили. "Сограждане, пропагандистская машина вновь завелась, будто нам есть что праздновать. И чтобы вас не приводить в замешательство, давайте поправим фокус. Дело не в том, что мы сегодня получили! А дело в том, что мы могли получить и что потеряли (на данном этапе)! И самое главное – почему потеряли! Статус кандидата мы не смогли получить потому, что двери нам заслоняют олигарх, управляемое им правительство и сговорившийся с ним судебный клан. Об этом нам сказали очень четко. А это означает, что если они останутся, в эти двери мы не войдем ни сейчас, ни в будущем. Хорошая же новость заключается в том, что последующие 6 месяцев – это шанс спасти будущее!" – приводит ее слова "ИнтерпрессНьюс".

Такое же мнение озвучил депутат от «Стратегии Агмашенебели (Строитель)» Паата Манджгагадзе. "Это наказание страны, кто-то же празднует это наказание. Не пойму, чему они радуются. Нас наказали, а они это празднуют? Они сбились и находятся в замешательстве… Скажем прямо, в условиях «Грузинской мечты» эти 12 пунктов [рекомендаций Еврокомиссии] не осуществятся и не могут быть осуществлены. Но если будет правительство национального согласия, в том числе с участием «Грузинской мечты», все это можно выполнить за несколько месяцев. От Европы нас отдаляют олигарх и реформы, которые нужно провести", - процитировало Манджгагадзе агентство.

Депутат парламента от партии "Лейбористы" Шалва Нателашвили призвал продолжить акции протеста против властей Грузии. "Хочу искренне поблагодарить тех, кто выходит на улицу, чтобы голос грузинского народа был услышан во всем мире, и это очень важно. Не надо отчаиваться, после кризисов и неудач при правильной стратегии можно добиться победы. Требованием народного сопротивления должны быть персональные санкции против олигарха Бидзины Иванишвили и внеочередные парламентские выборы", - написал на своей странице в Facebook* депутат, публикацию которого перевел на русский язык "Кавказский узел".

На реакцию властей Грузии обратил сегодня внимание и автор блога на "Кавказском узле" "BERG...man Tbilisi". "Конечно, правящая партия обижена на такое решение, но деваться некуда, и она благодарит", - написал он в своем посте "ЕС признал евро.перспективу Грузии и предоставил кандидатство в члены - Украине и Молдове". Блогер также предположил, что сторонники бывшего президента Михаила Саакашвили "хотели бы воспользоваться очередным шансом" выступить против правящей партии, но вряд ли смогут доставить "Грузинской мечте" серьезные неприятности.

Напомним, 3 марта стало известно, что премьер-министр Грузии подписал заявление на вступление страны в Евросоюз. Грузия не отвечает условиям получения статуса кандидата в члены Евросоюза из-за ряда нерешенных в стране проблем, однако принятию этого решения могут способствовать новые геополитические реалии, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

9 июня депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой предложили Совету Европы и его партнерам рассмотреть возможность введения персональных санкций в отношении Бидзины Иванишвили из-за его связи с Кремлем и его влияния в правительстве Грузии на фоне преследования журналистов и политических оппонентов. По мнению аналитиков, рекомендация Европарламента ввести санкции в отношении Иванишвили стала дополнительной помехой для получения Грузией статуса страны-кандидата в члены Евросоюза.

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