Приставы в Кабардино-Балкарии осуждены за вымогательство взятки

24 июня 2022, 23:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Кабардино-Балкарии двое приставов вымогали у местного жителя деньги за снятие обременения с его автомобиля. Одного из них приговорили к пяти годам и двум месяцам, второго - к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Два судебных пристава осуждены в Кабардино-Балкарии за вымогательство взятки за снятие ограничения с автомобиля, сообщил сегодня со ссылкой на управление ФСБ по республике ТАСС.

"Пресечена противоправная деятельность руководителя Прохладненского межрайонного отдела УФССП по КБР Кармокова А.О. и пристава-исполнителя данного подразделения Шахницкого Д.А., причастных к получению взятки", - процитировало сообщение ведомства агентство.

Как установил суд, приставы вымогали у местного жителя деньги за снятие обременения с его автомобиля, сообщило сегодня РИА "Кабардино-Балкария".

Решением Прохладненского районного суда, которое вступило в законную силу, Кармоков и Шахницкий признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки), и приговорены к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима сроком на пять лет и два месяца и два года соответственно, информировало агентство.

Комментариев от осужденных приставов или их представителей о приговоре суда не поступало.

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