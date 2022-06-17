29 вкладчиков признаны пострадавшими от действий главы финансовой организации в Кабардино-Балкарии

17 июня 2022, 10:36

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители Кабардино-Балкарии лишились в общей сложности свыше 14 миллионов рублей, вложив деньги в финансовую организацию, сообщили в МВД.

По данным ведомства, в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что "директор общества с ограниченной ответственностью похитил у нее 566 тысяч рублей". Женщина, по ее словам, доверила фирме свои деньги на условиях, что это принесет ей доход в размере 70 тысяч рублей за несколько месяцев. Спустя год ни вложенные средства, ни дивиденды жительница республики не получила, сообщили в ГУ МВД по Кабардино-Балкарии.

Полицейские установили, что директор организации похитил деньги клиентки. Более того, по такой схеме им были обмануты еще 28 человек. Общий ущерб от действий подозреваемого превысил 14 млн рублей. В отношении директора фирмы - 44-летнего жителя Кабардино-Балкарии - расследуется уголовное дело о мошенничестве (ч.3 ст.159 УК России), пишет "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в 2020 году в филиале Московского индустриального банка (МИнБанка) в Нальчике было выявлено хищение денег вкладчиков на сумму в 800 миллионов рублей. Более 40 жителей Кабардино-Балкарии сделали срочные вклады под выгодный процент, надеясь приумножить свои накопления, теперь они пытаются вернуть свои деньги через суд.

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* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.