Джансух Адлейба продолжил голодовку после встречи с премьером Абхазии

23 июня 2022, 23:57

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Жители Абхазии провели на площади Свободы в Сухуме митинг в поддержку голодающего Джансуха Адлейбы, требуя встречи с премьер-министром Александром Анквабом. Рост цен на бензин и дизтопливо в республике вызван повышением цен в России, заявил Анкваб, выйдя к митингующим. Адлейба отказался прервать голодовку, поскольку Анкваб его не убедил.

Как писал "Кавказский узел", 13 июня стало известно, что активист Джансух Адлейба объявил голодовку на площади в Сухуме, требуя от правительства снизить цены на автомобильное топливо. Джансух Адлейба организовал сбор подписей в поддержку своих требований о снижении цен на автомобильное топливо, к 16 июня его петицию поддержали 900 человек. Власти не реагируют на акцию Адлейбы, однако его поддерживают друзья и местные активисты, сообщила журналистка Изида Чания.

В Сухуме на площади Свободы сегодня собрались люди, которые поддерживают голодающего уже 12-е сутки Джансуха Адлейбу с требованием снизить цены на нефтепродукты в Абхазии. Адлейба обратился к премьер-министру республики Александру Анквабу с требованием прийти сегодня в 17.00 мск на площадь и встретиться с людьми, недовольными ситуацией с ценами на топливо.

Большая часть комментаторов в абхазских Telegram-каналах не верила, что Александр Анкваб придёт на митинг.

"Не придёт он", - написал за полтора часа до митинга пользователь memento mori в Telegram-канале D news Abkhazia. "Я тоже так думаю", - написала Esnat Ad. "Конечно, не придёт", - ответил обоим комментаторам пользователь Спарта.

Юрий Куцниа, один из пришедший на акцию, заявил, что поддерживает Джансуха Адлейбу. "Это чистой воды афера! Деньги делают наши чиновники, это их бизнес", - заявил он в ролике с акции, опубликованном сегодня в Telegram-канале "Нужной газеты".

Вопреки ожиданиям, Анкваб все же пришёл. До этого дня Адлейба постоянно требовал встречи с правительством, чтобы обсудить ценообразование на бензин.

Основным источником проблем жители республики называют тот факт, что цены на бензин в России снизились, а в Абхазии остаются в среднем на 10 рублей за литр выше, хотя таможенным сборами ГСМ в Абхазии не облагаются.

Вопрос о снижении цен на топливо обсуждался на совещании у президента Абхазии Аслана Бжании 13 июня. Тогда министр экономики Кристина Озган объяснила, что в апреле, когда цены начали расти, Абхазия закупила большое количества бензина, чтобы иметь запас и не довести цену до ста рублей за литр.

"Был период, когда у нас была информация о том, что цены на топливо могут превысить 100 рублей. В апреле нам удалось избежать такой ситуации. И участники рынка в значительной степени повлияли на процесс путем сдерживания цен на минимальном уровне", - приводит слова Озган Telegram-канал D news Abkhazia.

По ее словам, сейчас ситуация на рынке нефтепродуктов в России меняется, но автоматически день в день изменение цен в Абхазии происходить не может, потому что топливо покупается оптом в определенном количестве, и наличие остатков нереализованной продукции имеет существенное значение в формировании цены. По поручению главы государства ведутся серьезные переговоры с различными полномочными органами России, пояснила Кристина Озган. Глава государства рекомендовал в ближайшее время определиться с трейдерами. "Здесь должна быть здоровая конкуренция, и никакой монополии быть не должно", - заявил президент Абхазии Аслан Бжания.

Эти же доводы министра экономики привёл сегодня на встрече с участниками митинга и Александр Анкваб. По его словам, нефтяные компании не могут закупить топливо по новым, более низким ценам до того, как не распродадут имеющиеся запасы, купленные по старым ценам. "Дорогое топливо может кончиться уже к первому августа", - заявил Анкваб на встрече. Кроме того, как отметил Анкваб, в России государство дотирует цены на ГСМ, а у Абхазии такой возможности нет.

Был также поднят вопрос о том, что Анкваб является совладельцем сети заправочных станций "Подорожник". "Я к этой компании отношения не имел и не имею", - заявил Анкваб.

Беседа митингующих с премьер-министром Александром Анквабом продолжалась более полутора часов. Также с вышедшими на площадь жителями республики было обсуждено социальное положение граждан, в том числе и ветеранов, рост цен на продукты питания, электроэнергию и газ, маленький размер пенсий и социальных пособий.

Премьер-министр Александр Анкваб попросил Адлейбу прекратить голодовку хотя бы на время. "Давайте сделаем перерыв. Возобновить акцию протеста никогда не поздно. Можно встретиться в конце следующей недели, и мы проинформируем вас о том, какие действия предпринимают власти для решения волнующей вас проблемы", - сказал Анкваб. Несмотря на встречу с премьер-министром, Джансуз Адлейба заявил, что результатом разговора не удовлетворён, и объявил о том, что продолжает голодовку. "Разговор с премьер-министром меня не убедил в том, что проблема, волнующая нас, будет решена. Я продолжаю голодовку", - процитировало Адлейбу "Апсныпресс".

Под петицией к правительству о снижении цен на топливо собрано уже около 8400 подписей, информировало сегодня вечером агентство.

Также сегодня комитет по экономике парламента Абхазии принял постановление, в котором обязал правительство урегулировать вопрос о ценах на бензин до 7 июля. В случае неисполнения этого решения парламент оставил за собой право воздействовать на правительство в соответствии с законодательством Абхазии.

Часть жителей Сухума заявила, что они не очень разделяют обеспокоенность ростом цен на бензин.

"Уже не единожды об этой проблеме говорили по телевидению, так что, конечно, легче не стало, но требовать от правительства невозможного тоже не стоит", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" житель Сухума Адамур.

"Я ни одному правительству не верю. Может быть, Анкваб и не прав, но и предыдущая власть была не лучше, так что на митинг я не пошел", - заявил местный житель Гудис корреспонденту "Кавказского узла".

"Честно говоря, это мелочи. Сегодня люди всерьёз обеспокоены, как бы третья мировая не началась, и на этом фоне 20 центов дополнительных за литр бензина роли не играют", - сказал Станислав корреспонденту "Кавказского узла".

В марте 2020 года Джансух Адлейба был одним из участников 10-дневной голодовки жителей Сухума, которые в результате акции протеста добились от депутатов парламента Абхазии принятия закона, обязывающего чиновников и депутатов публично декларировать свои доходы. В 2019 году Адлейба выступил инициатором протеста жителей Сухума, которые добились от властей Абхазии решения закрыть городскую свалку, говорится в биографической справке "Кавказского узла" о Джансухе Адлейбе.

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