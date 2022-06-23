Азербайджанский оппозиционер Алиев осужден по делу об оскорблении чести

23 июня 2022, 12:52

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Председатель "Партии граждан и развития" Али Алиев приговорен к шести месяцам лишения свободы по жалобе на оскорбление чести и достоинства, в результате общий срок тюремного заключения активиста по трем уголовным делам увеличен до года. Защита намерена обжаловать решение суда, сам Алиев расценил приговор как политический заказ властей.

Как писал "Кавказский узел", 13 января суд приговорил Алиева к пяти месяцам заключения, признав его виновным в клевете на пограничника Эмиля Джафарова. 15 апреля суд принял аналогичное решение по жалобе другого пограничника, Рамина Адилова. 27 мая стало известно, что бывший функционер правящей партии "Ени Азербайджан" Рамиз Геюшев подал частный иск к Алиеву, обвинив его в оскорблении. Алиев 7 июня объявил голодовку в знак протеста против третьего обвинения. Он считает, что обвинения специально инициируются подряд, чтобы продлевать его тюремное заключение, с целью наказать его за критику властей. Али Алиев в последнее время усилил критику в адрес властей, и это стало причиной его преследования, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. 14 июня Алиев прекратил голодовку. 22 июня Верховный суд Азербайджана не удовлетворил кассационную жалобу на приговор Алиеву по делу о клевете на Джафарова. Защита пообещала подать жалобу в ЕСПЧ.

Основанием для жалобы стало 15-минутное интервью "Рамиз Геюшев, теперь увидел, каким бывает заяц? Фраер"? которое Алиев дал YouTube-каналу Bumerang Media в сентябре 2021 года после появления в соцсетях порнографического видео с участием председателя Бинагадинской районной организации правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Рамиза Геюшева. В интервью Алиев рассказал, что Геюшев был активным участником кампании, развернутой против него представителями правящей партии. При этом он заявил, что появление скандального видео с Геюшевым стало "божественной карой", поскольку тот сам был дискредитирован. В правящей партии осудили поступок Геюшева и исключили его из своих рядов.

Сегодня в Ясамальском районном суде Баку завершилось рассмотрение по делу Алиева на основе жалобы Геюшева. В ходе заседания были оглашены результаты лингвистической экспертизы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат политика Джавад Джавадов. По его словам, эксперты сочли высказывания Алиева в адрес Джафарова оскорблением. Адвокат пояснил, что Алиев использовал выражение, которое в том числе используется в медицинской литература, после распространенной видеозаписи с участием Геюшева. Правящая партия после публикации видео исключила Геюшева из своих рядов, напомнил адвокат. "То есть партия "Ени Азербайджан" также расценила поведение Геюшева как предосудительное и подвергла его наказанию", - сказал Джавадов

Однако, по словам адвоката, суд приговорил Алиева к лишению свободы на шесть месяцев. Объединив этот вердикт с предыдущими приговорами. судья назначил Алиеву лишение свободы сроком на 12 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Наказание отсчитывается с 13 января.

"Этот приговор незаконен не только потому, что на самом деле факт диффамации отсутствовал. Статья 148 (оскорбление) УК Азербайджана подпадала под амнистию, объявленную в ноябре. Поскольку интервью, за которое обвинили Алиева ,было распространено в сентябре 2021 года, то есть до амнистии, суд должен был, признав Алиева виновным, сразу распространить на него амнистию и прекратить дальнейшее уголовное преследование. Более того, суд назначил максимальное наказание по статье, которая предусматривает до шести месяцев лишения свободы. Это яркий показатель предвзятости суда", - сказал Джавадов.

По его словам, Алиев назвал приговор политическим и продолжением предыдущих судебных решений, которые направлены на наказание властями своего "политического оппонента".

Исполнительный директор НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров также указал на неправомерность приговора. "Али Алиева преследуют по очевидно политическим делам. Это уже третий приговор, вынесенный ему за последние полгода. Причем, первые два наказания были назначены за одно и то же интервью, что противоречит принципу права о недопустимости повторного наказания за одно и тоже деяние. Ясно, что есть политический заказ судам на продлевание тюремного заключения Алиева", указал Сафаров Он отметил, что "наказания за выражения" в виде лишения свободы противоречат прецедентным решениям ЕСПЧ. "Диффамационные иски должны рассматриваться только в контексте гражданского законодательства" и не приводить к заключению, подчеркнул он.

В Ясамальском районном суде подтвердили информацию о приговоре Алиева. Частный обвинитель Геюшев оказался недоступен для комментариев.

Напомним, "Партия граждан и развития" была учреждена 28 мая 2006 года частью членов "Партии национальной независимости Азербайджана", покинувших ее в результате раскола, произошедшего после парламентских выборов 2005 года. С тех пор ПГР возглавляет Али Алиев. Он является кандидатом биологических наук, преподавателем Азербайджанского медицинского университета. Алиев был выдвинут кандидатом на президентских выборах 2013 года, но ЦИК не зарегистрировала его кандидатуру. Правозащитники признали Алиева политзаключенным.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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