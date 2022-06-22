Суд в Баку отказался отменить приговор оппозиционеру Алиеву

22 июня 2022, 14:01

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Верховный суд Азербайджана не удовлетворил кассационную жалобу на приговор лидеру оппозиционной партии Али Алиеву. Защита пообещала подать жалобу в ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", 13 января суд приговорил Алиева к пяти месяцам заключения, признав его виновным в клевете на пограничника Эмиля Джафарова. 15 апреля суд принял аналогичное решение по жалобе другого пограничника, Рамина Адилова. 27 мая стало известно, что бывший функционер правящей партии "Ени Азербайджан" Рамиз Геюшев подал частный иск к Алиеву, обвинив его в оскорблении. Алиев 7 июня объявил голодовку в знак протеста против третьего обвинения. Он считает, что обвинения специально инициируются подряд, чтобы продлевать его тюремное заключение, а за жалобами частных обвинителей кроются цели властей наказать его за критику. Али Алиев в последнее время усилил критику в адрес властей, и это стало причиной его преследования, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. 14 июня Алиев прекратил голодовку.

22 июня в Верховном суде Азербайджана состоялось рассмотрение кассационной жалобы Алиева по первому делу, возбужденному на основе жалобы офицера Джафарова, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат оппозиционера Джавад Джавадов.

"Самого Али Алиева не доставили в суд. Но закон допускает рассмотрение кассационной жалобы без участия заявителя. К сожалению, рассмотрение жалобы было формальным, и она была оставлена без удовлетворения. Суд не учел доводы защиты о том, что в деле нет предмета диффамации: Али Алиев не был знаком с частным обвинителем и соответственно не имел к нему какой-то предвзятости и личных счетов и выражал лишь собственное суждение, на что имеет право как гражданин и руководитель партии. Кроме того, Верховный суд не принял во внимание прецедентные решения ЕСПЧ о недопустимости уголовного наказания и лишения свободы за диффамацию", - сказал адвокат.

Он отметил, что защита обратится в ЕСПЧ. "Этот приговор против Алиева и следующее наказание по одному и тому же интервью и высказываниям являются откровенным попранием принципов права. Никто не может быть наказан повторно за одно и то же деяние. Эти приговоры являются позором для азербайджанского правосудия, и ЕСПЧ неминуемо признает нарушение прав Алиева", - уверен Джавадов.

Спикер Верховного суда по уголовным делам Фархад Керимов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что решение этого органа основывается на нормах закона. По его словам, несогласная сторона может обратиться в вышестоящую инстанцию, в данном случае - к Пленуму Верховного суда.

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Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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