Оппозиционер Алиев и его соратники прекратили голодовку

14 июня 2022, 20:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Голодовка активистов "Партии граждан и развития" прекращена в связи с резким ухудшением состояния здоровья ее участников. Акцию временно прекратил в СИЗО и осужденный лидер партии Али Алиев, требующий прекращения уголовного дела.

Как писал "Кавказский узел", 8 июня два заместителя председателя "Партии граждан и развития" (ПГР) – Заур Гасымов и Зейнал Абдуллаев - объявили голодовку в знак солидарности с лидером партии Али Алиевым, протестующим против уголовного преследования.

13 января суд приговорил Алиева к пяти месяцам заключения, признав его виновным в клевете на пограничника Эмиля Джафарова. 15 апреля суд принял аналогичное решение по жалобе другого пограничника, Рамина Адилова. 27 мая стало известно, что бывший функционер правящей партии "Ени Азербайджан" Рамиз Геюшев подал частный иск к Алиеву, обвинив его в оскорблении. Алиев 7 июня объявил голодовку в знак протеста против третьего обвинения. Он считает, что обвинения специально инициируются подряд, чтобы продлевать его тюремное заключение, а за жалобами частных обвинителей кроются цели властей наказать его за критику. Али Алиев в последнее время усилил критику в адрес властей, и это стало причиной его преследования, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Состояние здоровья участника акции 59-летнего Зейнала Абдуллаева резко ухудшилось, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" зампред ПГР Дильгюша Гюлюмджан, уточнив, что ухудшение произошло 13 июня.

В частности, по словам Гюлюмджан, у него сильно упало кровяное давление, усилились головокружения, возникли боли внутренних органов.

"Мы вызвали скорую помощь. Врачи настоятельно призвали остановить голодовку, ибо в противном случае у обоих активистов могут начаться необратимые для здоровья процессы. После предупреждения и настойчивых просьб товарищей по партии Зейнал Абдуллаев прекратил голодовку", - рассказала Гюлюмджан.

По ее словам, 14 июня стало плохо и другому участнику голодовки - Зауру Гасымову. "Врачи вновь констатировали необходимость прекращения голодовки с учетом возникновения угроз для функционирования жизненно важных органов. Поэтому и Зауру пришлось прекратить голодовку", - отметила Гюлюмджан.

Однако, продолжила она, партия продолжит борьбу за прекращение уголовного преследования лидера организации Али Алиева и его освобождение.

На вопрос продолжает ли голодовку сам Али Алиев, Гюлюмджан ответила так: "Нам сегодня стало известно, что Али Алиев сам также прекратил голодовку. Точнее, он приостановил голодовку. Али Алиев принял решение временно приостановить акцию до оглашения результатов лингвистической экспертизы. Если ее результаты будут предвзятыми, и она выдаст заключение, что Али Алиев якобы оскорбил Рамиза Геюшева, то председатель нашей партии объявит сухую голодовку".

Вместе с тем Гюлюмджан не сообщила точную информацию о том, какого числа Алиев прекратил акцию.

8 июня в провластных СМИ была распространена информация о том, что Али Алиев якобы приостановил голодовку до объявления результатов лингвистической экспертизы. "Мы этой информации не доверяем. Она может быть провокацией. Мы в партии голодовку продолжаем, пока не будет информации от самого Али Алиева", - ранее сказала Гюлюмджан. О том, что Али Алиев прекратил голодовку после беседы с руководством Бакинского СИЗО, сообщило 8 июня азербайджанское издание Unikal.org.

Адвокат Джавад Джавадов заявил корреспонденту "Кавказского узла", что пока он не владеет информацией о том, когда завершится лингвистическая экспертиза.

"Пока нам официально конкретных сроков представления результатов экспертизы и возобновления судебного процесса не сообщали. Судебное заседание состоится после представления в суд заключения экспертизы. Но вообще-то там и без экспертизы ясно, что Али Алиев не совершал оскорблений. Вообще, суд не должен был принимать жалобу в производство", - считает адвокат.

Напомним, "Партия граждан и развития" была учреждена 28 мая 2006 года частью членов "Партии национальной независимости Азербайджана", покинувших ее в результате раскола, произошедшего после парламентских выборов 2005 года. С тех пор ПГР возглавляет Али Алиев. Он является кандидатом биологических наук, преподавателем Азербайджанского медицинского университета. Алиев был выдвинут кандидатом на президентских выборах 2013 года, но ЦИК не зарегистрировала его кандидатуру. Правозащитники признали Алиева политзаключенным.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.