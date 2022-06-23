Президент Грузии наложила вето на законопроект о прослушке

23 июня 2022, 01:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Саломе Зурабишвили, впервые за время своего президентства использовав право вето, выступила против законопроекта о прослушке. Новые изменения дополнительно ограничивают права человека, считает президент Грузии. Зурабишвили пообещала полгода использовать право вето в случае появления недемократических, по ее мнению, законопроектов.

Как писал "Кавказский узел", 3 марта стало известно, что премьер-министр Грузии подписал заявление на вступление страны в Евросоюз. Грузия не удовлетворяет условиям получения статуса кандидата в члены Евросоюза из-за ряда нерешенных в стране проблем, однако принятию этого решения могут способствовать новые геополитические реалии, указали в марте опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Грузия пока не соответствует требованиям к кандидатам в члены Евросоюза, заявила 17 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Еврокомиссия рекомендовала пока не давать Грузии статус страны-кандидата в Евросоюзе до выполнения ряда условий.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 22 июня наложила вето на законопроект, наделяющий правоохранительные органы большими полномочиями в сфере тайной прослушки и наблюдения. За время своего президентства Зурабишвили впервые использовала право вето, сообщило на своем сайте Radio NOR.

Зурабишвили отметила, что не согласна с законопроектом и заявила, что знает о возможности правящей партии преодолеть её вето.

"Я знаю, что вето будет преодолено, и это не изменит ситуации по существу, но это так. И я наложу вето на все законы, которые будут приняты в неправильном направлении за эти полгода", - процитировало Саломе Зурабишвили издание "Грузия Online".

"Это в большей степени политическое вето, чем юридическое, потому что сегодня в Грузии невозможно принять закон, который еще больше ограничивает права человека, когда нас, наоборот, просят дать больше гарантий в этом направлении, быть более демократичными, более европейскими", - заявила Саломе Зурабишвили.

Законопроект предусматривал изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Грузии о правилах и сроках прослушки по уголовным делам. Поправки предусматривают продление максимально допустимого срока проведения тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев, сообщило 22 июня Accentnews.ge.

Ранее наложить вето на закон президента призывали НПО. Зурабишвили предупредила депутатов, что в течение шести месяцев, когда Грузия будет находиться под пристальным контролем Еврокомиссии, наложит вето и на другие законы, с которыми будет не согласна, сообщило издание.

Законопроект, на который президент наложила вето, также увеличивал круг преступлений, по которым могут проводиться скрытые следственные действия. Проект поправок в Уголовно-процессуальный кодекс был инициирован депутатами от правящей партии "Грузинская мечта" и одобрен парламентом. Законопроект подержали 78 депутатов, против проголосовали 11, информировало "ИнтерпрессНьюс".

Саломе Зурабишвили приняла это решение накануне начала саммита Евросоюза. 23-24 июня лидеры глав государств и правительств ЕС будут обсуждать и вопрос предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Ранее Еврокомиссия не рекомендовала этого делать, предложив Тбилиси для начала выполнить ряд условий по проведению демократических реформ и деолигархизации, напомнило 22 июня издание Sova.

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