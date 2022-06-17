Еврокомиссия рекомендовала отказать Грузии в статусе кандидата в члены ЕС

17 июня 2022, 14:05

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Грузия пока не соответствует требованиям к кандидатам в члены Евросоюза, заявила сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как писал "Кавказский узел", 3 марта стало известно, что премьер-министр Грузии подписал заявление на вступление страны в Евросоюз. Грузия не удовлетворяет условиям получения статуса кандидата в члены Евросоюза из-за ряда нерешенных в стране проблем, однако принятию этого решения могут способствовать новые геополитические реалии, указали в марте опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Еврокомиссия рекомендовала пока не давать Грузии статус страны-кандидата в Евросоюзе до выполнения ряда условий, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Это заявление Урсула фон дер Ляйен сделала сегодня на брифинге в Брюсселе, отметив, что комиссия рекомендует предоставить такой статус Украине и Молдове, информирует "ИнтерпрессНьюс".

"Что касается Грузии, страна разделяет тот же потенциал, что есть у Украины и Молдовы, ее заявка сильна, но для успеха стране необходимо определить повестку дня структурных реформ. Мы рекомендуем дать Грузии европейскую перспективу, и мы вернемся к вопросу членства после выполнения условий", - приводит ее слова издание.

Напомним, 9 июня депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой предложили Совету Европы и его партнерам рассмотреть возможность введения персональных санкций в отношении основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили из-за его связи с Кремлем и его влияния в правительстве Грузии на фоне преследования журналистов и политических оппонентов.

Рекомендация Европарламента о санкциях к Иванишвили стала дополнительной помехой для получения Грузией статуса страны-кандидата в члены Евросоюза, рассказали "Кавказскому узлу" аналитики Каха Гоголашвили и Валерий Чечелашвили. Если санкции будут введены, то они затронут лишь Иванишвили, но власти Грузии и не рассчитывают на одобрение своей заявки на вступление в ЕС, указал Мамука Жгенти.

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