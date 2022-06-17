17 июня 2022, 14:05

Еврокомиссия рекомендовала отказать Грузии в статусе кандидата в члены ЕС

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Грузия пока не соответствует требованиям к кандидатам в члены Евросоюза, заявила сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как писал "Кавказский узел", 3 марта стало известно, что премьер-министр Грузии подписал заявление на вступление страны в Евросоюз. Грузия не удовлетворяет условиям получения статуса кандидата в члены Евросоюза из-за ряда нерешенных в стране проблем, однако принятию этого решения могут способствовать новые геополитические реалии, указали в марте опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Еврокомиссия рекомендовала пока не давать Грузии статус страны-кандидата в Евросоюзе до выполнения ряда условий, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Это заявление Урсула фон дер Ляйен сделала сегодня на брифинге в Брюсселе, отметив, что комиссия рекомендует предоставить такой статус Украине и Молдове, информирует "ИнтерпрессНьюс".

"Что касается Грузии, страна разделяет тот же потенциал, что есть у Украины и Молдовы, ее заявка сильна, но для успеха стране необходимо определить повестку дня структурных реформ. Мы рекомендуем дать Грузии европейскую перспективу, и мы вернемся к вопросу членства после выполнения условий", - приводит ее слова издание.

Напомним, 9 июня депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой предложили Совету Европы и его партнерам рассмотреть возможность введения персональных санкций в отношении основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили из-за его связи с Кремлем и его влияния в правительстве Грузии на фоне преследования журналистов и политических оппонентов.

Рекомендация Европарламента о санкциях к Иванишвили стала дополнительной помехой для получения Грузией статуса страны-кандидата в члены Евросоюза, рассказали "Кавказскому узлу" аналитики Каха Гоголашвили и Валерий Чечелашвили. Если санкции будут введены, то они затронут лишь Иванишвили, но власти Грузии и не рассчитывают на одобрение своей заявки на вступление в ЕС, указал Мамука Жгенти.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Жители Тбилиси на митинге поддержали идею вступления Грузии в Евросоюз", "Политологи оценили перспективы Абхазии и Южной Осетии в свете признания Россией ЛНР и ДНР", "Грузия заняла половинчатую позицию в преддверии новых санкций против России".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

17 июня 2022, 14:24

  • Уроженец Гунибского района погиб на Украине

    Житель села Бацада Сиражудин Магомедов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Гунибского района. С начала военной операции на Украине подтверждена гибель там как минимум 146 уроженцев Дагестана.

17 июня 2022, 14:16

17 июня 2022, 13:57

  • 2 Власти подтвердили гибель на Украине 400 уроженцев юга России

    С начала военной операции на Украине представители региональных властей разных уровней сообщили о гибели на Украине как минимум 274 уроженцев Северного Кавказа и 126 жителей Южного федерального округа. Больше всего погибших насчитывается в Дагестане, власти сообщили о гибели не менее 145 уроженцев республики.

17 июня 2022, 13:13

17 июня 2022, 12:15

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи