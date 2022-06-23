Снос самостроев на побережье в Азербайджане возобновлён после жалоб жителей

23 июня 2022, 02:20

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На побережье Каспия в Азербайджане продолжился снос заборов и заведений, который ранее приостановили собственники самостроев, сообщили жители поселка Бузовна. Для того, чтобы продолжился снос самостроев, пришлось обратиться к президенту страны.

Как писал "Кавказский узел", 25 мая жители поселка Бузовна в Хазарском районе Азербайджана рассказали, что добились начала сноса самостроев в прибрежной зоне Каспийского моря, где частники строят виллы, высокие ограждения и выпиливают скалы для размещения ресторанов. Местные чиновники уточнили, что снос производят сами владельцы самостроев. 13 июня местные жители пожаловались, что снос самостроев остановлен. Они призвали президента Азербайджана Ильхама Алиева повлиять на ситуацию.

Ранее жители поселка Бузовна проводили организованные субботники, убирая на пляже мусор, а также записали обращение к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с призывом выполнять закон, запрещающий возводить строения на береговой полосе. Они также требуют сохранить природные береговые скалы, разрушаемые строителями частных вилл, рассказал "Кавказскому узлу" один из активистов Эльбек Ализаде.

Утром 22 июня на побережье в поселке Бузовна начался снос заборов частников, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" местные жители.

Снос строений осуществляется силами местной исполнительной власти Хазарского района и исполнительной власти Баку, привлечена тяжелая строительная техника и около двух десятков рабочих, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник местной администрации.

«Освобождаются от незаконных заграждений скальные массивы. Строительный мусор вывозится за пределы пляжей. Освобожденные земельные участки соединяются с пляжем. Будет усилен государственный контроль за побережьем. Среди граждан будет проводиться разъяснительная работа по недопущению загрязнения территории. Против нарушителей закона будут приниматься строгие меры», - сказал он.

За день 22 июня снесены два бетонных и металлических забора, каждый длиной около 100 метров, которые закрывали доступ к морю. Начат снос незаконно построенного кафе, сказал чиновник.

«Хотелось бы, чтобы эта работа не была кампанией, а проводилась постоянно и распространилась на другие прибрежные территории Апшерона», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" активист Сейфулла Азер. Он разместил в сети Facebook* видеозапись работы строителей, разрушающих бетонные заграждения, преграждающие проход доступ к морю.

Работы идут активно, видно, что указание пришло свыше, считает житель поселка Бузовна Эльбек Ализале. "Нам обещали, что в течение двух-трех месяцев будут снесены все заборы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сейфулла Азер сказал, что идут масштабные работы - сносят незаконные заборы и заведения. «Меня беспокоят каспийские скалы. Боюсь, что работы по разрушению заборов с применением экскаваторов повредят их. Экскаваторщиков не интересует сохранность уникального природного наследия, он хочет быстро выполнить работу. Мы же хотим, чтобы прежде, чем начать работы, персонал был проинструктирован о том, что важно сохранить природный ландшафт», - отметил он.

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