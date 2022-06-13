Жители поселка Бузовна. Кадр видео "Обращение и отчет жителей Бузовны господину Президенту" https://www.youtube.com/watch?v=PkmJF0ZIJhk

13 июня 2022, 13:31

Жители азербайджанского поселка призвали Алиева ускорить снос самостроев

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Снос самостроев в прибрежной зоне Каспия, начатый после обращений к властям, приостановлен, пожаловались жители поселка Бузовна и призвали президента Азербайджана Ильхама Алиева повлиять на ситуацию.

Как писал "Кавказский узел", 25 мая жители поселка Бузовна в Хазарском районе Азербайджана рассказали, что обращениями к властям добились начала сноса самостроев в прибрежной зоне Каспийского моря, где частники строят виллы, высокие ограждения и выпиливают скалы для размещения ресторанов. Местные чиновники уточнили, что снос производят сами владельцы самостроев. Жестких временных рамок и требований к ним нет, но власти подключатся к сносу построек в случае нарушения предписаний, объяснили они.

Ранее жители поселка Бузовна проводили организованные субботники, убирая на пляже мусор, а также записали обращение к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с призывом выполнять закон, запрещающий возводить строения на береговой полосе. Они также требуют сохранить природные береговые скалы, разрушаемые строителями частных вилл, рассказал "Кавказскому узлу" один из активистов Эльбек Ализаде.

Активисты из поселка Бузовна обратились к Ильхаму Алиеву, чтобы привлечь государство к освобождению прибрежной зоны от самостроев, а также к очистке и сохранению для общественного использования исторических скал на берегу Каспия, сообщает сегодня агентство Turan.

Расчистка береговой полосы прекратилась в поселке Бузовна после сноса нескольких заборов, пояснил местный активист Сейфулла Азер. "Ни один землевладелец, территория которого выходит на скальный массив, не выполняет закон о градостроительстве и архитектуре, согласно которому 20-50-метровая полоса у моря не может быть приватизирована и закрыта для общественного использования", - приводит его слова агентство.

Авторы обращения выложили видеоролик на YouTube-канале Buzovna TV. В ролике приведено описание историко-природных особенностей скального массива на побережье, а также скриншоты спутниковой карты Google Maps, на которой показан берег Каспия, застроенный собственниками и разделенный заборами, доходящими до кромки моря, пишет агентство.

"Скалы, сформировавшиеся миллионами лет, являются неповторимой жемчужиной не только Бузовны, но и всего Азербайджана. На данный момент возведены конструкции из бетона и камней, уничтожающие эти скалы. Во имя спасения этих скал от уничтожения, мы представляем этот отчет и видеообращение к господину президенту", - говорится в аннотации на русском языке, размещенной под этим видео на YouTube-канале Buzovna TV.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Бакинцы массово пошли на пляжи после их открытия", "Нефтяники эвакуированы с морских платформ в Азербайджане", "Шесть мин найдены в азербайджанском секторе Каспия".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

13 июня 2022, 15:13

13 июня 2022, 14:30

  • Состояние Багирзаде ухудшилось на десятые сутки голодовки

    Осужденный лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде сообщил об ухудшении состояния на десятые сутки голодовки, но пока отказывается от помощи врачей, рассказала его супруга. Голодовку солидарности с Багирзаде проводят еще 10 заключенных в азербайджанских тюрьмах, сообщили в Комитете защиты прав исламистов.

13 июня 2022, 12:35

13 июня 2022, 12:17

13 июня 2022, 11:50

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи