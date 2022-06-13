Жители азербайджанского поселка призвали Алиева ускорить снос самостроев

13 июня 2022, 13:31

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Снос самостроев в прибрежной зоне Каспия, начатый после обращений к властям, приостановлен, пожаловались жители поселка Бузовна и призвали президента Азербайджана Ильхама Алиева повлиять на ситуацию.

Как писал "Кавказский узел", 25 мая жители поселка Бузовна в Хазарском районе Азербайджана рассказали, что обращениями к властям добились начала сноса самостроев в прибрежной зоне Каспийского моря, где частники строят виллы, высокие ограждения и выпиливают скалы для размещения ресторанов. Местные чиновники уточнили, что снос производят сами владельцы самостроев. Жестких временных рамок и требований к ним нет, но власти подключатся к сносу построек в случае нарушения предписаний, объяснили они.

Ранее жители поселка Бузовна проводили организованные субботники, убирая на пляже мусор, а также записали обращение к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с призывом выполнять закон, запрещающий возводить строения на береговой полосе. Они также требуют сохранить природные береговые скалы, разрушаемые строителями частных вилл, рассказал "Кавказскому узлу" один из активистов Эльбек Ализаде.

Активисты из поселка Бузовна обратились к Ильхаму Алиеву, чтобы привлечь государство к освобождению прибрежной зоны от самостроев, а также к очистке и сохранению для общественного использования исторических скал на берегу Каспия, сообщает сегодня агентство Turan.

Расчистка береговой полосы прекратилась в поселке Бузовна после сноса нескольких заборов, пояснил местный активист Сейфулла Азер. "Ни один землевладелец, территория которого выходит на скальный массив, не выполняет закон о градостроительстве и архитектуре, согласно которому 20-50-метровая полоса у моря не может быть приватизирована и закрыта для общественного использования", - приводит его слова агентство.

Авторы обращения выложили видеоролик на YouTube-канале Buzovna TV. В ролике приведено описание историко-природных особенностей скального массива на побережье, а также скриншоты спутниковой карты Google Maps, на которой показан берег Каспия, застроенный собственниками и разделенный заборами, доходящими до кромки моря, пишет агентство.

"Скалы, сформировавшиеся миллионами лет, являются неповторимой жемчужиной не только Бузовны, но и всего Азербайджана. На данный момент возведены конструкции из бетона и камней, уничтожающие эти скалы. Во имя спасения этих скал от уничтожения, мы представляем этот отчет и видеообращение к господину президенту", - говорится в аннотации на русском языке, размещенной под этим видео на YouTube-канале Buzovna TV.

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