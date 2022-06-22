Обвинение потребовало для Пюнхана Керимли 7,5 года тюрьмы

22 июня 2022, 18:33

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Прокурор попросил суд приговорить активиста партии Народного фронта Азербайджана Пюнхана Керимли к семи с половиной годам лишения свободы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Защита заявила об отсутствии достоверных доказательств вины Керимли и попросила суд оправдать его.

Как писал "Кавказский узел", активист ПНФА Пюнхан Керимли, депортированный в ноябре 2021 года в Азербайджан из Германии, был помещен под стражу по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Керимли преследуют по политическим мотивам, уверены его брат и однопартиец.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям судья Самир Алиев объявил о завершении судебного следствия, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Керимли Джавад Джавадов. По его словам, после слово было предоставлено гособвинителю и прокурор предложил приговорить Керимли к 7 годам 6 месяцам лишения свободы.

После гособвинителя выступил с заключительным словом адвокат Джавадов. "Мы изложили позицию защиты, которая заключается в том, что выдвинутое Пюнхану Керимли обвинение необоснованно и не основывается на достоверных доказательствах. Первые признательные показания были получены под пытками и после участия на допросах адвоката, привлеченного семьей активиста он отказался от этих показаний. Других доказательств, помимо свидетельств самой полиции, против Керимли нет", - заявил он.

Причиной уголовного преследования Керимли стала его оппозиционная политическая деятельность, уверен адвокат. "Он один из четырех активистов, высланных из Германии, которые были арестованы по одинаковым обвинениям – незаконном обороте наркотиков. Это показатель системных репрессий против активистов, которые продолжали заниматься политической деятельностью и критикой азербайджанского правительства в Германии", - сказал Джавадов.

Активист Джафар Мирзоев, возвращенный 24 ноября 2021 года в Азербайджан из Германии по реадмиссии, 28 января был арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Мирзоева преследуют по политическим мотивам, уверен его брат. Осенью 2021 года были арестованы депортированные из Германии активисты Малик Рзаев и Муталлим Оруджев.

Защита просила оправдать Керимли, рассказал адвокат. "Сам Пюнхан Керимли также был готов к выступлению. Однако суд не дал ему слово. В связи с тем, что судейский состав уходит в летний отпуск, следующее заседание назначено на 27 июля", - сообщил он.

Отец Керимли Вахид Керимов также заявил о несостоятельности обвинения. "Моего сына задержали, когда он выходил из налогового департамента и якобы при нем были обнаружены наркотики. Какой разумный человек поверит этому? Кто пойдет в режимный государственный орган с наркотиками в карманах… Нам вообще сначала из полиции сказали, что у Пюнхана нашли оружие. Но потом оружие "испарилось" и превратилось в наркотики. Все это бред. Моего сына преследуют из-за политической деятельности, его членства в партии Народного фронта, его участия на митингах в Азербайджане и Германии", - рассказал Керимов корреспонденту "Кавказского узла".

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям подтвердили информацию о заседании и выступлениях прокурора и адвоката.

"Кавказский узел" также писал, что родные высланных из Германии активистов 31 мая провели акцию перед посольством Германии в Баку. Они призвали правительство ФРГ не оставаться безучастным к судьбам тех, кто был выслан в Азербайджан и впоследствии арестован. Полиция оттеснила протестующих от здания дипмиссии.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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