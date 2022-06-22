Дагестанские журналисты назвали псевдопатриотизмом ролик об овцах с буквами Z

22 июня 2022, 17:35

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Публикация в Telegram-канале Минсельхозпродовольствия Дагестана видеоролика с овцами, помеченными буквой Z, была продиктована ложными представлениями о патриотизме, указали дагестанские журналисты. Видео могло быть опубликовано для дискредитации министра сельского хозяйства Дагестана, предположил член Общественной палаты республики.

Как писал "Кавказский узел", в официальном Telegram-канале министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана появилась видеозапись перегона стада овец под песню газманова "Вперед, Россия!", на боку у каждого животного был нанесен символ Z, Пользователи соцсети раскритиковали чиновников за возникающие ассоциации с символом спецоперации на Украине. После критики комментаторов ведомство удалило видео.

Заместитель главного редактора газеты "Черновик" Магомед Магомедов считает публикацию ролика с песней Газманова неопытностью ответственных за ведение Telegram-канала людей. "Иного умысла, направленного на какой-то сарказм, я не вижу. Это обычное желание проявить «патриотизм», которое человек, не разобравшись в контексте, выполнил. Те, кто таким образом метил овец, скорее всего, не вкладывали в это особого символизма. Считаю, что говорить о патриотизме и других подобных вопросах в данном случае не стоит, это обычное стечение обстоятельств, которое выразилось в таком глупом виде", - рассказал журналист корреспонденту "Кавказского узла".

Главный редактор газеты "Новое дело" Гаджимурад Сагитов счел данную ситуацию малой частью большой проблемы восприятия патриотизма. "За патриотизм у нас, в основном, отвечают "энтузиасты", в восприятии которых любовь к родине может быть выражена подобным образом. Им сложно понять, что такое настоящие жертвенность и любовь к родине. Деятельность подобных "специалистов" сводится к поддакиваниям, угождению начальству, проведению подобных и иных акций", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению председателя Координационного совета НКО Дагестана, члена Общественной палаты республики Шамиля Хадулаева, данную ситуацию можно назвать разгильдяйством или провокацией.

"Надо выяснить, ставилась ли буква Z на овец раньше, или это новшество. Если новшество - то это оскорбление бойцов, выполняющих задачи в спецоперации на Украине. А может выставили данный ролик, чтобы подставить нового министра сельского хозяйства республики (27 апреля 2022 года глава Дагестана Сергей Меликов назначил министром сельского хозяйства и продовольствия республики Мухтарбия Аджекова, который с 2017 года возглавлял Ногайский район Дагестана - Прим. "Кавказского узла"). Думаю, после огласки какая-то проверка будет, и все выяснят", - сказал Хадулаев.

Дагестанский фермер Рашид рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что маркировку овец используют с давних времен. "В стаде, которое перегоняет пастух, могут быть овцы разных хозяев. Чтобы не спутать их, ставят клеймо, или иным образом обозначают животное", - рассказал фермер.

Подобные метки ставятся и на крупный рогатый скот, дополнил другой фермер Абдурахман. "Маркировка крупного рогатого скота обязательна для животноводческих хозяйств. К примеру, рожденные телята вносятся в специальный реестр с присвоением своего номера. Через этот номер можно выяснить принадлежность животного, сделанные прививки и так далее. Маркируют коров по-разному – прикрепляют бирку в ухо, ставят клеймо, есть и другие способы", - рассказал фермер.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Дагестана корреспонденту "Кавказского узла" отказались прокомментировать публикацию видеоролика.

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