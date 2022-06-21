Минсельхозпрод Дагестана удалил ролик про овец с символом Z после критики

21 июня 2022, 22:20

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Минсельхозпрод Дагестана выложило ролик перегона стада овец, при этом на боку у каждого животного был нанесен символ Z. Пользователи соцсети раскритиковали чиновников за возникающие ассоциации с символом спецоперации на Украине. После критики комментаторов Минсельхозпрод Дагестана удалило видео.

В официальном Telegram-канале Министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана появилось видео, в котором по улицам населенного пункта гонят несколько сот овец и у каждой на боку был нанесен символ Z. "В Дагестане переходит к концу перегон скота на летние пастбища", - было сказано в сообщении, а музыкальным фоном ролика использовали песню Олега Газманова "Вперед, Россия!" и фрагмент со словами "Россия, Россия - в этом слове огонь и сила".

Пользователи соцсети увидели связь между нанесенной на овец буквой Z и символом российской спецоперации на Украине.

"Удалите этот пост, о нем во всех новостных каналах пишут", - написали пользователь Максим. "Удалите этот … (ужас), пока всю пресс-службу не уволили", - посоветовала Kira Batdalova.

Пользователи Telegram заметили, как комментарии к ролику быстро удаляются. "Тут уполномоченный по удалению комментов, а не постов", - написал Nikolay Kryukov.

"Этот пост, как и видео, уже запечатлены. Так что тут хоть разудаляйтесь", - отметил один из комментаторов.

"Какая ошибка такие видео выкладывать", - считает Dmitry Shirshov. "Просто нет слов", - написал Samir. "Все зешники - овцы? Вот это тонкий юморок, конечно же", - отметил ytne.

Комментатор с ником Махач пояснил, что это просто местный способ указания принадлежности овец. "Это один из традиционных символов для обозначения собственности на баранов, который применялся по крайней мере с момента использования красок. Среди знаков есть и О и V", - указал он.

Ранее, 4 июня, Республиканская государственная вещательная компания "Дагестан" в своем Youtube-канале разместила ролик, снятый при посещении правительственной делегацией отгонных земель агрофирмы "Чох", на котором также видны овцы с с символом Z. А в Youtube-канале сайта ФЕРМЕР.RU 14 февраля 2021 года было опубликовано видео с овцами с символом Ч, снятое на агрофирме "Чох".

Были и комментарии в поддержку выложивших ролик чиновников. "Поддерживаю Минсельхоз. Полностью красавцы! Показали силушку", - отметил с ироничным эмодзи Aslanaa.

"Молодцы Минсельхоз. Это гениально! Никогда бы не додумался. Огонь", - считает WF. "Весьма самокритичное видео", - считает Andrey Marin.

После появления критичных комментариев Минсельхоз Дагестана начал их удалять, а затем удалил видеоролик со своего Telegram-канала. Однако этот ролик уже разошелся по Интернету и был размещен на многих российских и украинских Telegram-каналах и сайтах.

Так, к размещенному в Telegram-канале издания "Черновик" ролику пользователь Мурад Магомедов написал: "Потом будут извиняться. Напишут "хакеры взломали". "А мне интересно: баранов как заставят извиняться?" - отметил Тимур.

"Хотели как лучше, а получилось символично", - считает пользователь Баварский.

Напомним, "Кавказский узел" также писал, что житель Краснодара Николай Отраднов был оштрафован за срыв плаката с буквой Z. Суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей за то, что он сорвал в лифте плакат с изображением символики спецоперации на Украине и сообщил об этом в соцсети.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Преследование активистов".

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