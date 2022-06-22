Кадыров отреагировал на упреки за критику в адрес президента Казахстана

22 июня 2022, 09:29

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Критика в адрес президента Казахстана и других руководителей стран-участниц ОДКБ была адресована исключительно политикам, но не казахскому народу, заверил Рамзан Кадыров после напоминаний о помощи казахов депортированным чеченцам. Жители Чечни благодарны казахам за помощь в годы депортации, подчеркнул он.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 июня глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на заявление президента Казахстана и раскритиковал лидеров стран-участников ОДКБ, которые не высказали четкую позицию по военной операции на Украине. Страны, входящие в Организацию договора о коллективной безопасности, получали поддержку от России, в частности Казахстан во время протестов в январе 2022 года, а России от ОДКБ "нет пользы", заявил глава Чечни. Кадыров, упрекнув президента Казахстана, забыл о помощи казахов чеченцам после депортации 1944 года, указали пользователи Instagram*. 21 июня опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что упреки в адрес главы Казахстана указали на особые отношения Кремля с Кадыровым.

17 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что считает признанные Россией ДНР и ЛНР квазигосударствами и вряд ли признает их независимость. "Если право наций на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. По всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных объединений, которыми, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк", — сказал он.

Вечером 21 июня Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале ролик, на кадрах которого объяснился после своих высказываний в адрес лидеров стран-участников ОДКБ. "Меня очень огорчили блогеры, любители хайпа, ну типа, Рамзан про казахский народ что-то не то сказал. Я вас хочу огорчить или порадовать, я больше казах, чем вы", – заявил Кадыров на кадрах видео.

Он напомнил, что на территории современного Казахстана родился его отец Ахмат Кадыров. "Мой отец родился в Казахстане, мой дедушка работал в Казахстане. Моего дедушки брат похоронен в Казахстане. И я никогда в жизни про казахский народ плохого не говорил", – подчеркнул глава Чечни.

Ахмат Кадыров родился 23 августа 1951 года в г.Караганда (Казахстан), в 1957 году семья Кадырова переехала в Чечено-Ингушетию (село Центорой, Курчалоевский район). Отец нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат Кадыров погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе в Грозном. Под центральной трибуной стадиона, на котором проходил концерт в честь Дня Победы, сработало мощное взрывное устройство, говорится в справке с биографией Ахмата Кадырова на "Кавказском узле".

Кадыров добавил, что его высказывание было адресовано политикам, а не народу Казахстана. Он напомнил о январьских погромах в Алма-Ате, и о поддержке сил ОДКБ. "Первой пришла помощь от России. <…> Старайтесь не делать политику на этом. Я очень люблю казахский народ", – сказал глава Чечни.

Он также указал, что чеченцы благодарны за помощь казахам, оказанную чеченцам в годы депортации, однако в те годы современная территория Казахстана, как и территория современной Чечни, входила в состав СССР. "Казахстан подчинялся Сталину. <…> Казахстан входил в это государство. Очень много вопросов, если мы будем их друг другу задавать, мы не найдем ответа. Лучше давайте останемся братьями", – призвал Кадыров.

К 09.30 мск 22 июня эта запись в Telegram-канале главы Чечни, на который подписаны более 2,49 млн пользователей, набрала 30,9 тысяч отметок с реакцией пользователей и 7268 комментариев.

Операция "Чечевица" началась 23 февраля 1944 года. Во время нее с территории Чечено-Ингушской АССР почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были выселены в Казахстан и Среднюю Азию. По разным оценкам, в пути погибли 10 тысяч человек, а в первые годы после выселения — 100 тысяч. Лишь в 1957 году чеченцы начали возвращаться на родину, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков критиковал публично Кадырова за его высказывания по вопросам внешней политики. Так, 25 января Песков отреагировал на заявление главы Чечни о том, что на месте президента Кадыров "давно забрал бы Украину", отправив туда войска. "Хочу напомнить, что основы внешней политики РФ формулирует глава российского государства, и, к нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин", – прокомментировал тогда слова Кадырова Песков. Также он ранее указывал, что у Кадырова нет полномочий для вмешательства во внешнюю политику.

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