Упреки в адрес главы Казахстана указали на особые отношения Кремля с Кадыровым

21 июня 2022, 15:55

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Заявления Кадырова направлены прежде всего на укрепление собственных позиций во власти и демонстрируют поддержку группы российского истеблишмента во главе с Путиным, уверен политолог Глеб Павловский. Кадырову позволено больше, чем любому главе субъекта России и он может делать вбросы некоторых идей по просьбе Москвы, указал политолог Андрей Серенко, комментируя высказывания главы Чечни в адрес президента Казахстана. Историк Павел Полян напомнил, что несмотря на политизацию и пропаганду, простые жители Казахстана хорошо относились к депортированным чеченцам, а конфликты преимущественно носили бытовой характер.

Как писал "Кавказский узел", 18 июня Рамзан Кадыров отреагировал на заявление президента Казахстана и раскритиковал лидеров стран-участников ОДКБ, которые не высказали четкую позицию по военной операции на Украине. Страны, входящие в Организацию договора о коллективной безопасности, получали поддержку от России, в частности Казахстан во время протестов в январе 2022 года, а России от ОДКБ "нет пользы", заявил глава Чечни. Кадыров, упрекнув президента Казахстана, забыл о помощи казахов чеченцам после депортации 1944 года, указали пользователи Instagram*.

17 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что считает признанные Россией ДНР и ЛНР квазигосударствами и вряд ли признает их независимость. "Если право наций на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. По всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных объединений, которыми, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк", — сказал он.

Политологи указали на особое положение Кадырова

Кадырову не могут поручать из Кремля делать какие-то заявления, заявил политтехнолог Глеб Павловский после осуждения Кадыровым позиции лидеров стран ОДКБ. "Это его высказывания. Ту позицию, которую он озвучивает, Кадыров занял сам. Она укладывается в рамки его задачи общего укрепления своего положения в верхах российского истеблишмента. Он играет эту роль и она ему нужна", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В то же время, Павловский не уверен, что во всех комментариях Кадыров отражает исключительно собственное мнение трудно сказать. "Он - человек, который хочет выступать представителем какой-то фракции, партии во властных верхах, и он конечно, старается следить за тем, чтобы его высказывания не были индивидуалистическими, а могли бы быть восприняты кем-то во власти. Конечно же Кадыров рассматривает себя как голос определённой группы во власти, которая одновременно ориентируется на Путина", - резюмировал Павловский.

Рамзан Кадыров пользуется полным доверием Владимира Путина, полагает политолог Андрей Серенко. "Именно поэтому ему позволено гораздо больше, чем другим российским губернаторам. Кадыров - больше, чем просто глава одного из субъектов РФ. Он один из ключевых элементов путинской политической модели. Именно поэтому Кадыров обладает значительной свободой публичных презентаций, разумеется, в рамках определённой Путиным генеральной политической линии", - отметил он.

В зависимости от конкретной ситуации, Рамзан Кадыров может как выражать исключительно свою личную точку зрения, так и проводить "зондирование почвы" по просьбе Москвы. "Никто не может точно знать, от кого именно в данный момент он говорит, что создаёт широкое пространство для интерпретаций и, соответственно, политических манипуляций. Рамзан Кадыров очень ценный ресурс Кремля и явно останется таким в обозримой временной перспективе", - подчеркнул Серенко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее публично критиковал Кадырова за его высказывания по вопросам внешней политики. Так, 25 января пресс-секретарь президента отреагировал на заявление Кадырова о том, что на месте президента глава Чечни "давно забрал бы Украину", отправив туда войска. "Хочу напомнить, что основы внешней политики РФ формулирует глава российского государства, и, к нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин", - прокомментировал тогда слова Кадырова Дмитрий Песков. Дмитрий Песков ранее указывал, что у Кадырова нет полномочий для вмешательства во внешнюю политику. В частности, после того, как глава Чечни в октябре 2020 года выступил с резкой критикой в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. После слов Пескова Кадыров вновь раскритиковал Макрона и заявил, что готов оставить должность, отстаивая свою позицию.

"Кавказский узел" также писал, что Рамзан Кадыров – единственный глава региона, который решается публично спорить с пресс-секретарем президента, указали правозащитник Олег Орлов и журналист Максим Шевченко. Москва готова прощать Кадырову любые действия, пока видит в нем гаранта стабильности и символ победы Путина в Чечне, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Историк указал на бытовой характер конфликтов депортированных чеченцев с жителями Казахстана

В целом, несмотря на политизацию и пропаганду, простые люди к простым людям относились хорошо, указал историк Павел Полян, говоря об отношениях депортированных чеченцев с местным населением в Казахстане. "Люди стараются всегда помочь друг другу там где могут. Какой-то специальной вражды между казахами и чеченцами не было. А какие-то конфликты вполне могли быть", - сказал он.

По словам историка, аккультурация чеченцев на новых местах жительства в ссылке была трудная и имели место частные конфликты. "Разные были ситуации. В частности, в книге Владимира Козлова "Массовые беспорядки при Хрущеве и Брежневе" рассказывается и о чечено-русских и о чечено-казахских конфликтах, имели место массовые драки на целине. Умильными не были ни чеченцы, ни казахи, ни другие", - считает Полян.

Но нельзя считать это ненавистью. Люди оказались на одном пространстве и столкнулись их интересы, что называется, по закону коммунальной жизни, подчеркнул историк.

Напомним, 23 февраля 2022 года Рамзан Кадыров и его приближенные не обошли вниманием 78-ю годовщину депортации вайнахов, но посвятили этой дате лишь записи в соцсетях. Уличные акции, которые прошли в этот день в Чечне, были посвящены только Дню защитника Отечества и признанию Донецкой и Луганской народных республик. Кадыров не стал отмечать годовщину депортации чеченцев публичными акциями, чтобы "не накалять обстановку", указали опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы.

В 2011 году траурные мероприятия, связанные с депортацией вайнахов, были перенесены в Чечне с 23 февраля на 10 мая — дату похорон Ахмата Кадырова. При этом Рамзан Кадыров объяснял перенос траурных мероприятий тем, что они приходились на общегосударственный праздник. Однако в 2020 году в День защитника Отечества в Грозном прошел митинг памяти жертв репрессий, в котором приняли участие Рамзан Кадыров и другие чиновники. Представители руководства Чечни провели немногочисленный митинг в память о жертвах депортации и 23 февраля 2021 года. Рамзан Кадыров, отбывший с визитом в Дубай, в нем не участвовал. Смена отношения руководства Чечни к траурной дате тогда удивила местных жителей, а опрошенные "Кавказским узлом" аналитики пояснили, что легализация траура по жертвам депортации стала следствием упрочения позиций Кадырова.

День памяти и скорби, перенесенный на 10 мая, с 2011 года оказался фактически подменен трауром по Ахмату Кадырову, говорится в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров 23 февраля устроил из поминок праздник".

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