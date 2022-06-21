ЕСПЧ назначил жителю Чечни компенсацию за ранение во время КТО

21 июня 2022, 18:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Европейский суд по правам человека признал нарушение права на жизнь жителя чеченского села Кури Ширваниева, который был ранен силовиками во время контртеррористической операции. Россия обязана выплатить 40 тысяч евро компенсации морального вреда, говорится в решении суда.

"Кавказский узел" писал, что 31 мая 2019 года в районе населенного пункта Дуц-Хутор Веденского района Чечни военнослужащие федеральных сил обстреляли из автоматического оружия группу местных охотников, приняв их за боевиков. В 2018 году Ширваниев обратился в ЕСПЧ, потребовав признать нарушение его прав на жизнь и на эффективную правовую защиту. Военные, которые приняли мирного жителя за боевика, не были привлечены к ответственности.

Сразу после инцидента его жена Ширваниева подала заявление о преступлении в Военную прокуратуру по Веденскому району, а в дальнейшем аналогичные заявления были поданы в Генпрокуратуру России, Следственный комитет и Главную военную прокуратуру. Следователи семь раз отказывались возбуждать по заявлению Даутмерзаевой уголовные дела. Шесть раз постановления отменялись, и Ширваниев, которого не уведомляли о решениях вовремя, трижды обжаловал отказы в суде. Суд прекращал производство по жалобам, поскольку обжалуемые постановления были отменены ранее. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты заявили, что мужчина вправе требовать компенсацию от МВД.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес постановление по жалобе "Ширваниев против России". Дело касалось жалобы жителя села Сельментаузен Веденского района Чеченской Республики Кури Ширваниева — мирного жителя, тяжело раненного военными в 2016 году. В результате ранения он стал инвалидом второй группы. Виновные к ответственности привлечены не были. ЕСПЧ признал нарушение статьи 2 (право на жизнь) Конвенции о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении на сайте суда.

Власти России не доказали, что примененная смертоносная сила, которая привела к ранению заявителя, была абсолютно необходимой. Ширваниев потребовал 75 615 евро в качестве компенсации морального вреда, суд назначил ему компенсацию в размере 40 000 евро и обязал Россию выплатить их в течение трех месяцев, указано в пресс-релизе ЕСПЧ.

Интересы Ширваниева в суде представляли юрист Татьяна Глушкова и адвокат Султан Тельхигов, сотрудничавшие с Правозащитным центром "Мемориал"*, говорится в сообщении в Telegram-канале "Полный ПЦ 2.0", который ведет Центр защиты прав человека "Мемориал".

"Кавказский узел" также писал, что 11 июня президент РФ Владимир Путин подписал законы об установлении предельного срока исполнения в РФ постановлений ЕСПЧ. Из них следует, что постановления ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года, не подлежат исполнению в России.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.