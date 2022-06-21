Европейский суд по правам человека. Фото: официальный сайт https://www.coe.int

21 июня 2022, 18:32

ЕСПЧ назначил жителю Чечни компенсацию за ранение во время КТО

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Европейский суд по правам человека признал нарушение права на жизнь жителя чеченского села Кури Ширваниева, который был ранен силовиками во время контртеррористической операции. Россия обязана выплатить 40 тысяч евро компенсации морального вреда, говорится в решении суда.

"Кавказский узел" писал, что 31 мая 2019 года в районе населенного пункта Дуц-Хутор Веденского района Чечни военнослужащие федеральных сил обстреляли из автоматического оружия группу местных охотников, приняв их за боевиков. В 2018 году Ширваниев обратился в ЕСПЧ, потребовав признать нарушение его прав на жизнь и на эффективную правовую защиту. Военные, которые приняли мирного жителя за боевика, не были привлечены к ответственности.

Сразу после инцидента его жена Ширваниева подала заявление о преступлении в Военную прокуратуру по Веденскому району, а в дальнейшем аналогичные заявления были поданы в Генпрокуратуру России, Следственный комитет и Главную военную прокуратуру. Следователи семь раз отказывались возбуждать по заявлению Даутмерзаевой уголовные дела. Шесть раз постановления отменялись, и Ширваниев, которого не уведомляли о решениях вовремя, трижды обжаловал отказы в суде. Суд прекращал производство по жалобам, поскольку обжалуемые постановления были отменены ранее. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты заявили, что мужчина вправе требовать компенсацию от МВД.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес постановление по жалобе "Ширваниев против России". Дело касалось жалобы жителя села Сельментаузен Веденского района Чеченской Республики Кури Ширваниева — мирного жителя, тяжело раненного военными в 2016 году. В результате ранения он стал инвалидом второй группы. Виновные к ответственности привлечены не были. ЕСПЧ признал нарушение статьи 2 (право на жизнь) Конвенции о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении на сайте суда.

Власти России не доказали, что примененная смертоносная сила, которая привела к ранению заявителя, была абсолютно необходимой. Ширваниев потребовал 75 615 евро в качестве компенсации морального вреда, суд назначил ему компенсацию в размере 40 000 евро и обязал Россию выплатить их в течение трех месяцев, указано в пресс-релизе ЕСПЧ.

Интересы Ширваниева в суде представляли юрист Татьяна Глушкова и адвокат Султан Тельхигов, сотрудничавшие с Правозащитным центром "Мемориал"*, говорится в сообщении в Telegram-канале "Полный ПЦ 2.0", который ведет Центр защиты прав человека "Мемориал".

"Кавказский узел" также писал, что 11 июня президент РФ Владимир Путин подписал законы об установлении предельного срока исполнения в РФ постановлений ЕСПЧ. Из них следует, что постановления ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года, не подлежат исполнению в России.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Защита назвала невозможным объективный суд для Мусаевой в Чечне", "Защита жителя Ставрополья заявила о фальсификации его дела о наркотиках", "Россия отказалась исполнить решение ЕСПЧ по закону об иноагентах".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

22 июня 2022, 02:20

22 июня 2022, 01:30

22 июня 2022, 00:40

21 июня 2022, 23:50

  • 1 Гаглоев назвал шаги по подготовке референдума

    Анатолий Бибилов принял решение о проведении референдума без консультаций с Россией, теперь после корректировки формулировки о проведении референдума вопрос вновь будет обсужден с Россией, заявил сегодня президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Власти Южной Осетии должны сами разобраться с юридическим казусом по поводу проведения референдума, указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

21 июня 2022, 23:10

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи