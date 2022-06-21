Жильцам многоэтажки в Баку угрожает принудительное выселение из-за строительства военного музея

21 июня 2022, 03:52

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Баку в этом году начнется строительство "Музея победы в войне 2020 года". На месте, где планируется строительство, находится 11-этажный дом, в котором проживает 30 семей собственников. Размер компенсаций за жилье устроил не всех жильцов, они отказались съезжать, однако рабочие уже начали работы в тех квартирах, которые были проданы. Полиция предупредила жильцов, что они будут выселены силой, рассказал адвокат Джавад Джавадов. Местные власти предложили жильцам обращаться в суд.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

В январе 2022 года исполнительная власть Хатаинского района Баку сообщила жителям дома по улице Юсифа Сафарова (на пересечении с улицей Афияддина Джалилова) о необходимости продать свои квартиры местным властям и выехать. Жильцам было разъяснено, что дом будет снесен, чтобы на этом месте возвести музей. С тех пор лишь три квартиры в доме были проданы местным властям.

20 июня квартиры в доме обошел участковый полицейский и предупредил, что 21 июня все жильцы должны покинуть здание, оставшиеся семьи будут выселены насильно, сказал "Кавказскому узлу" адвокат Джавад Джавадов.

"В январе жильцы судились с городской властью, когда в доме впервые стали сносить проданные исполнительной власти квартиры. Шестнадцать жителей заключили со мной договор и подали жалобы в Административный суд Баку. 10 января административный суд постановил, что без разрешения жильцов разрушения незаконны, и постановил прекратить начавшийся снос здания. Но разрушения здания постепенно продолжалось, а сегодня (20 июня) полиция предупредила людей о необходимости выселиться", - рассказал адвокат.

В соцсетях он обратился к полиции и исполнительной власти района "с уведомлением о 29-й статье Конституции Азербайджана, запрещающей лишение граждан права собственности без решения суда".

Джавадов также напомнил, что согласно статье 164 Гражданского кодекса лишение собственности без волеизъявления собственника считается правонарушением, а владельцы жилья имеют право использовать силу для защиты своего дома. Адвокат потребовал от чиновников прекращения самоуправства.

Джавад Джавадов обратился к президенту Ильхаму Алиеву с просьбой вмешаться и защитить права жильцов. Соответствующие обращения адвокат направил также в МВД и Исполнительную власть Баку.

Житель дома Орхан Искендеров рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что никто из представителей властей с жильцами не встречался, предложения о продаже квартир им не поступали.

"Первый, магазинный этаж уже разломан. Рабочие ломают общие места пользования, двери и окна в подъезде, создавая невыносимую обстановку. Вызванная жильцами полиция в процесс не вмешивается, а рабочие молча продолжают работу. Мы им говорим про имеющееся у нас решение суда, запрещающее любые работы по сносу здания и его элементов, а нам говорят: «Ничего не знаем, выезжайте», не предъявляя нам законные документы о нашем выселении", - сказал он.

Наиба Гаджиева живет в трехкомнатной квартире этого дома, купленной ей детьми, проживающими в Дубае. Рыночная стоимость квадратного метра в такой квартире в аналогичном районе Баку составляет четыре тысячи манатов. У нее квартира с видом на море, с отличным ремонтом - такие квартиры относятся к категории А. Но за предлагаемую, по ее словам, стоимость из расчета 2200 манатов за квадратный метр она такого же класса квартиру купить не сможет. Придется переезжать в дальний спальный район Баку, приобрести квартиру без ремонта.

"Снос здания начался, хотя мы здесь живем и не намерены уступать. Завтра (21 июня) соберемся и пойдем с акцией протеста", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

Джавад Джавадов подтвердил, что Исполнительная власть Хатаинского района предлагает жильцам продать квартиры по цене 2 200 манатов за квадратный метр без учета этажности и состояния ремонта, тогда как рядом, в здании "Порт Баку" квартиры без ремонта стоят 5-6 тысяч манатов за квадратный метр. "Власть должна пойти на переговоры с жильцами, прекратить противостояние и определить приемлемую для них цену. И тогда граждане сами покинут квартиры", - заявил адвокат.

По его словам, в последние дни помимо старых клиентов из числа жильцов дома к его помощи обратились и другие жильцы, желающие оформить договор о защите прав.

Адвокат также рассказал, что 20 июня председатель кооператива, который построил дом, и владелец одной из квартир Аббас Сафаров был вызван в Управление полиции Баку. По словам Джавадова, на него там оказывалось давление, чтобы жильцы выехали из здания.

Исполняющий обязанности заместителя главы Исполнительной власти Хатаинского района Панах Иманов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что здание сносится в соответствии с государственным планом, строительство Музея Победы будет по госзаказу.

Иманов согласился с тем, что выселение жильцов насильно, без законного приобретения их собственности противозаконно. "Исполнительная власть на стороне жильцов. Они могут обращаться для решения спора в суд. В Исполнительной власти Хатаинского района создана комиссия, она оценила квадратный метр в этом доме в 2200 манатов в соответствии с нормативами кабинета министров. Некоторые владельцы квартир согласились с предложенной ценой и выехали из здания. У собственников могут быть другие представления о стоимости квартир, они могут потребовать и пять тысяч манатов. Споры в цивилизованном государстве решаются в суде", - сказал Иманов.

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