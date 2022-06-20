Сельчане привлекли внимание властей к проблеме свалки под Махачкалой

20 июня 2022, 20:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Минприроды Дагестана после протестов сельчан отчиталось о работах по тушению возгораний на несанкционированной свалке в пригороде Махачкалы. Дым от свалки вынуждает людей покидать поселок, пожаловались местные жители. Нужно усилить контроль за теми, кто вывозит мусор на свалку, и строить мусороперерабатывающие заводы, указали активисты.

Как писал «Кавказский узел», 18 июня жители поселка Новый Агачаул в пригороде Махачкалы перекрыли дорогу, требуя потушить пожар на свалке, дым от которого идет на поселок. Близость мусорного полигона создает проблемы жителям поселков, указали местные жители в Instagram*, призвав чиновников закрыть свалку и построить мусороперерабатывающие заводы.

В декабре 2021 года пожар на мусорном полигоне в пригороде Махачкалы на территории Карабудахкентского района Дагестана привел к тому, что дома жителей ближайших населенных пунктов были окутаны дымом. В основном от него страдают жители поселков Новый Хушет, Новый Параул, Талги, а также села Агачаул Карабудахкентского района. Убрать мусорную свалку, на которой регулярно происходят пожары, требовали и жители поселка Талги.

Минприроды рапортовало о работах по тушению возгораний на свалке

Работы по ликвидации возгораний на мусорной свалке в местности Черкес-кутан Карабудахкентского района уже начаты, сообщило ночью 19 июня Министерство природы и экологии Дагестана в своем официальном аккаунте в Telegram, отметив, что для этого привлечены спецтехника МЧС, администрации Махачкалы и минприроды - всего порядка 25 машин.

«Работают несколько поливальных машин, КамАЗы, бульдозеры, фронтальный погрузчик. Открытый огонь потушен, продолжается ликвидация глубинного тления посредством подвоза грунта, которым засыпают тлеющий мусор», - говорится в сообщении ведомства.

По словам начальника Управления государственного экологического надзора Минприроды Анвара Исрапилова, причиной задымления является самовозгорание под воздействием высокой температуры под плотными слоями мусора.

«Даже после устранения открытого огня свалка не тухнет окончательно – более глубокие слои мусора продолжают тлеть, поэтому мы засыпаем его грунтом и смачиваем водой, чтобы образовалась корка, перекрывающая доступ кислорода», - процитировала пресс-служба министерства Исрапилова.

Мусорная свалка в местности Черкес-кутан является незаконной, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе дагестанского управления Роспотребнадзора.

«Мы направляли иски, чтобы признать эту свалку незаконной. И иски были удовлетворены. И совсем недавно Верховный суд Дагестана признал решения суда нижестоящей инстанции законными. И в связи с тем, что свалка признана незаконной, будут производиться дальнейшие действия, наложены дополнительные штрафные санкции», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» представитель ведомства.

Сельчане рассказали о проблеме с тлеющей мусорной свалкой

Мусорная свалка в окрестностях Нового Агачаула тлеет уже много лет, и власти не решают проблему, пожаловались корреспонденту «Кавказского узла» местные жители.

Свалка тлеет периодически с 2000-х годов, но в последние годы ситуация значительно ухудшилась, сообщил житель поселка Новый Агачаул Магомедамин.

«Мусор свозили в ущелье. Сейчас оно уже заполнено, и свалка образовалась ниже на 200-300 метров. Все это может привести к глобальной экологической катастрофе, потому что всю эту гниль дождями смывает в речку, а оттуда уже она попадает в море», - рассказал сельчанин.

Ситуацию, по его словам, осложняет и то, что недалеко сжигают и медицинские отходы медцентра. «От него идет черный едкий дым, который тоже спускается в наш поселок», - отметил Магомедамин. По его словам, сельчане обращались в различные органы, однако должной реакции не могут добиться уже несколько лет. «Мы постоянно обращаемся к властям. Еще при Рамазане Абдулатипове (глава Дагестана в 2014-2017 годах. - прим. «Кавказского узла») писали, но он не стал нас принимать. Полноценных ответов от других органов мы тоже не получали. Несколько раз жильцы закрывали движение грузовикам с мусором. Но толку от этого не было. Все время нам говорили, что уберут-уберут, а когда это произойдет - никто не говорил», - пояснил Магомедамин.

От дыма страдают и другие соседние населенные пункты – Агачаул, Талги, Параул, добавил он. «Потушить это никак не могут, потому что тлеет не сверху, а в глубине. Мусор свозят туда уже 10-15 лет. Когда дым появляется над поселком, мы уже закрываем окна и не выходим. У кого есть кондиционеры, те включают их. Остальные же сидят в жаре до тех пор, пока ветер не развеет дым. По-другому никак», - говорит житель поселка.

По его словам, два года назад у свалки открыли мусоросортировочный завод, но он проработал недолго. «Это был частный небольшой цех. Они готовы были увеличить производительность. Но в прошлом году все оборудование собрали и увезли. Они говорили, что если им дадут наладить работу, то они продолжат, но, видимо, им все же не дали работать, и они убрали цеха. И все осталось так же», - посетовал Магомедамин.

Свалка находится примерно в 1-2 километре выше по склону горы от населенного пункта, пояснил другой местный житель Али.

«В прошлом году на какое-то время сюда прекратили завозить мусор. Но затем обратно начали, потому что его просто некуда больше возить. Раньше от него таких проблем не было, да и поселок не был особо заселен. Сейчас же поселок разросся, а мусора стали привозить только больше. Тушить возгорание пытаются, но мусор все равно начинает тлеть, там внутри он возгорается сам по себе, видимо, происходит химическая реакция», - отметил он.

У Кадыра Джанарсланова имеется земельный участок в населенном пункте, расположенный недалеко от свалки.

«Я только-только начал строиться там и часто бываю на стройке. Находиться там невыносимо. У меня сестра живет в Новом Парауле. Она тоже постоянно жалуется, что невозможно на улицу выйти с ребенком погулять. Ветер хоть этот дым уводит в сторону от села. А когда ветра нет, дым опускается и стелется прям по всему поселку, как туман. Все это химия, яд, отрава. Надо бы вопрос уже решить, но правительство, администрация на это закрывает глаза», - посетовал мужчина.

Гаджимурад уже семь лет живет в Новом Агачауле, но сейчас подумывает продать свой дом и уехать подальше от этой свалки.

«Хотя еще семь лет назад такой плачевной ситуации не было. Так сильно тлеть свалке не давали, постоянно тушили, засыпали грунтом. С каждым годом становилось все хуже и хуже. Не знаю, купят ли мой дом сейчас. Но если не удастся продать, то придется снимать квартиру в городе. У меня маленькие дети, «аромат» стоит такой, что дышать невозможно. Закрываем все окна, двери, но даже и кондиционер не спасает от этого запаха. Весь городской мусор, все отходы у нас здесь. Сами в городе чистые, а нам - дышать этим ядом. Мы тоже люди, и тоже имеем право на свежий воздух», - заявил он.

Помимо едкого запаха и дыма, мужчина также пожаловался и на езду водителей грузовиков. «Я живу у дороги. Каждые пять минут мимо мчится КамАЗ. От его езды все в доме дребезжит. Водители просто пролетают по этой дороге. А здесь дети ходят, взрослые. Люди здесь все уже на пределе, просто пока ждут, надеются, что власти предпримут меры», - добавил он.

Активисты предложили пути решения проблемы с тлеющей свалкой

Необходимо штрафовать каждую машину, которая выгружает мусор на несанкционированной свалке, считает руководитель проекта «Монитор ЖКХ» Зияутдин Увайсов.

«Каждый штраф - это сотни тысяч рублей. Но контролирующие органы этого не делают. То, что туда вывозят мусор – общеизвестный факт. Но никто на это не имеет право. И полиция должна следить за этим и штрафовать каждого нарушителя», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Увайсов.

Он считает, что жители, страдающие от дыма и запаха со свалки, могут потребовать через суд компенсаций. «Мы затребовали контракт по вывозу мусора. И сейчас изучаем все системные вопросы работы с мусором», - отметил Увайсов.

Вопрос свалок без строительства мусороперерабатывающих заводов невозможно решить, отмечает активистка движения «ГородНаш» Мадина Ибрагимова.

«У нас неоднократно поднималась тема с горящей свалкой. С этим, конечно, надо бороться. И один из выходов из сложившейся сложной ситуации – строительство мусороперерабатывающих заводов», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» Мадина Ибрагимова.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью, 20 июня Мосгорсуд оставил это решение в силе.