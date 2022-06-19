Жители пригорода Махачкалы призвали закрыть мусорную свалку

19 июня 2022, 17:58

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Близость мусорного полигона создает проблемы жителям поселков около Махачкалы, указали местные жители в Instagram*, призвав чиновников закрыть свалку и построить мусороперерабатывающие заводы.

Как писал "Кавказский узел", 18 июня жители поселка Новый Агачаул в пригороде Махачкалы перекрыли дорогу, требуя потушить пожар на свалке, дым от которого идет на поселок. Жители не раз обращались к властям с просьбой ликвидировать свалку, однако безрезультатно, указали пользователи Telegram.

В декабре 2021 года пожар на мусорном полигоне в пригороде Махачкалы на территории Карабудахкентского района Дагестана привел к тому, что дома жителей ближайших населенных пунктов были окутаны дымом. В основном от него страдают жители поселков Новый Хушет, Новый Параул, Талги, а также села Агачаул Карабудахкентского района. Убрать мусорную свалку, на которой регулярно происходят пожары, требовали и жители поселка Талги.

Жалоба подписчика на свалку в Карабудахкентском районе опубликована 18 июня в Instagram*-паблике "Тема Дагестана", на который подписаны 372 тысячи пользователей. "Тысячи тонн мусора ежегодно сваливают на Агачаульскую свалку в местности "Черкес-кутан" с. Агачаул Карабудахкентского района. Высота свалки свыше 30 метров. […] Вонь, мусор, помоечные чайки и бродячие собаки – это реалии ближайших окрестностей Махачкалы. К полигону вплотную прилегает Новый Агачаул. Несколько сотен человек живут в мусорном аду. Каждый день сюда приезжает более 100 грузовиков с мусором! Когда у нас будет завод по переработке отходов?" – говорится в публикации.

К 17.55 мск под публикацией размещено 36 комментариев. Авторы многих из них поддержали автора обращения и призвали обратить внимание властей на проблему. "Поддержите народ, люди, это и вас касается, Махачкала", – написал, в частности, akavov_islam. "В конце концов, откройте мусороперерабатывающие заводы", – призвала fatimaamina97. "Сулейман Керимов, может, вы построите завод для мусора, а то Дагестан уже в мусоре", – поинтересовался drug00057, не получив ответов на свой комментарий.

Уроженец Дербента Сулейман Керимов – предприниматель, совладелец ряда крупных компаний, акционер "Уралкалия", член Совета Федерации от Дагестана. Керимов также известен в республике своими благотворительными акциями. У него нет постоянных проектов на территории Дагестана, однако благотворительные акции Керимова проходят настолько часто, что это можно считать постоянно действующим благотворительным проектом, рассказал в марте "Кавказскому узлу" заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов.

"Отмечайте чиновников", – предложила пользователям elmirahairstyle, имея в виду техническую возможность соцсети привлечь внимание конкретных пользователей, отметив их в комментарии специальным тегом. В другом комментарии она отметила таким образом мэра Махачкалы Салмана Дадаева.

К Дадаеву, снабдив свой комментарий соответствующей пометкой, обратилась и aishat._magomedovna. "Уберите, пожалуйста, эту мусорку, мы устали от этого дыма и свалки, везде летает мусор, и горит она уже круглый год!!!" – написала она.

"Этот дым накрывает и окраину Махачкалы, и Новый Хушет, Новый Агачаул, Новый Параул, Иргин… Может, администрация должна решать подобные проблемы? Или проблема большего масштаба, нужно подключать региональные власти", – написал abumuhammad512.

Пользователь alipatadukhova выразила надежду, что "тот, кто может повлиять на ситуацию, не останется равнодушным". "Ведь если построить этот завод, это и чистота республики, и рабочие места. Аллах да поможет в этом деле", – написала она.

Салман Дадаев, чье внимание попытались привлечь пользователи, не обновляет свой Instagram*-аккаунт с 11 марта. В последней публикации, размещенной в тот день, он заявил, что прекращает вести страницу в этой соцсети "в связи с политикой компании Meta*, направленной на разжигание межнациональной розни". В этой же публикации мэр Махачкалы опубликовал ссылку на свой Telegram-канал. "На канале будет подключена функция обсуждения, все ваши обращения и предложения вы можете оставить в комментариях к постам", – написал Салман Дадаев.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.