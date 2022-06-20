Дело Заремы Мусаевой дошло до суда

20 июня 2022, 18:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В районный суд Грозного поступило уголовное дело Заремы Мусаевой, обвиненной в мошенничестве и нападении на силовика.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня юрист Абубакар Янгулбаев сообщил, что уголовное дело его матери Заремы Мусаевой, обвиненной в нападении на силовика, прошло стадию предварительного расследования и находится на проверке у прокурора, после чего будет направлено в суд.

Дело Заремы Мусаевой передано в суд, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист межрегионального общественного объединения "Команда против пыток" Дмитрий Казаков. "По информации, полученной адвокатом по телефону в Ленинском районном суде Грозного, дело поступило в суд и расписано судье Ахмеду Башуеву", - сказал он, уточнив, что Мусаевой вменяются часть 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и часть 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По закону у судьи есть 14 суток с момента поступления дела в суд для решения вопроса о направлении дела по подсудности, о назначении предварительного слушания или назначении судебного заседания, добавил Дмитрий Казаков.

Адвокат Мусаевой Наталья Добронравова подтвердила, что уголовное дело прошло прокурорскую проверку и передано в Ленинский райсуд Грозного, сообщил сегодня в своем Telegram-канале Абубакар Янгулбаев. "Пока не назначено предварительное слушание по уголовному делу", - уточнил он.

Напомним, Зарема Мусаева, супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, 20 января была увезена чеченскими силовиками из Нижнего Новгорода в Грозный, а 1 февраля обвинена в нападении на силовика. 11 февраля Абубакар Янгулбаев указал, что у Заремы Мусаевой сахарный диабет с множественными осложнениями, и колонии, спецприемники и СИЗО не могут содержать людей с этим заболеванием. В суд и СИЗО женщине несколько раз вызывали скорую помощь. ЕСПЧ 14 февраля обязал правительство России каждые две недели представлять документальную информацию о состоянии здоровья Мусаевой и оказании ей медицинской помощи. Однако Генпрокуратура 25 марта отказалась представить сведения, сославшись на то, что состояние Мусаевой стабильное.

Ранее Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". 1 февраля депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов пригрозил расправой семье Янгулбаевых. После этого Сайди Янгулбаев и его дети покинули Россию. Один из сыновей, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по делу об оправдании терроризма. Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов. 30 марта стало известно, что следователи в Чечне отказались проводить проверку угроз семье Янгулбаевых.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью, 20 июня Мосгорсуд оставил это решение в силе.