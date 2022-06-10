Арест Заремы Мусаевой продлен до 12 июля

10 июня 2022, 16:54

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Сегодня суд в Грозном продлил арест Заремы Мусаевой, дело о нападении на силовика находится на проверке в прокуратуре, сообщил сын Мусаевой Абубакар Янгулбаев. По его словам, матери трудно передвигаться, поэтому она не присутствует на заседаниях суда.

Как писал "Кавказский узел", 21 апреля Старопромысловский суд Грозного продлил до 12 июня срок пребывания под стражей Заремы Мусаевой по делу о нападении на силовика.

Зарема Мусаева, супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, была 20 января увезена силовиками из Нижнего Новгорода в Грозный. 1 февраля женщина была обвинена в нападении на силовика. 11 февраля сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев, указал, что у Заремы Мусаевой сахарный диабет с множественными осложнениями, и колонии, спецприемники и СИЗО не могут содержать людей с этим заболеванием. В суд и СИЗО женщине несколько раз вызывали скорую помощь. ЕСПЧ, в соответствии с правилом 39 регламента суда, 14 февраля обязал правительство России каждые две недели представлять документальную информацию о состоянии здоровья Мусаевой и оказании ей медицинской помощи, перечне назначений, лекарств и проведенных осмотров. Однако Генпрокуратура 25 марта отказалась представить сведения, сославшись на то, что состояние Мусаевой стабильное.

О продлении ареста Зареме Мусаевой сообщил сегодня ее сын Абубакар Янгулбаев. "Срок содержания под стражей в СИЗО Грозного продлён до 12 июля этого года", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, уголовное дело о нападении на силовика "прошло стадию предварительного расследования и сейчас на проверке у прокурора", после чего будет направлено в суд.

В СИЗО Мусаевой, "оказывают необходимое лечение", отметил Янгулбаев. "Претензий к ФСИН нет. Вся претензия к главе российского региона на Кавказе", - подчеркнул он.

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". 1 февраля депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов разместил в Instagram ролик, в котором пригрозил расправой семье Янгулбаевых и наказанием тем, кто переведет эти его слова с чеченского на русский язык, с осуждением Янгублаевых выступил и ряд высокопоставленных чеченских силовиков и чиновников. Сайди Янгулбаев и его дети покинули Россию. Один из сыновей, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по делу об оправдании терроризма. Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов. 30 марта стало известно, что Следственное управление СКР по Чечне отказалось проводить проверку по факту угроз семье Янгулбаевых, озвученных ранее высокопоставленными чеченскими силовиками.

Абубакар Янгулбаев назвал состояние матери удовлетворительным, напомнив о заболеваниях, которые усугубляются от нахождения в СИЗО. "Позвоночная грыжа в нескольких местах и сахарный диабет в совокупности с ее нахождением в СИЗО разрушает ее здоровье. Ей сложно передвигаться, поэтому она не присутствует в зале суда", – привел его слова "Кавказ. Реалии"*.



По его словам, дело в отношении Мусаевой "не имеет связи с юриспруденцией": "В нем все события, кроме имен, выдуманы (...). Говорить об этом деле как об уголовном лично мне сложно", - привело его слова издание.



Янгулбаев уверен, что дело Мусаевой не должно рассматриваться в Чечне, так как его отец работал судьей в республике, а многие его коллеги бывали у них в гостях. "Тяжело это морально, она почти всех знает в суде, и стоять или сидеть в наручниках и в клетке перед знакомыми судьями, которых она кормила, невыносимо", – приводятся его слова в публикации.

На сайте Старопромысловского районного суда Грозного на 16.50 мск нет информации о продлении срока пребывания под стражей Зареме Мусаевой.

"Кавказский узел" также писал, что судья Верховного суда Чечни Дмитрий Горбовцов взял самоотвод по делу Мусаевой, сославшись на тесные отношения с ее мужем, бывшим федеральным судьей Сайди Янгулбаевым. Судьи Верховного суда Чечни могут использовать самоотвод в качестве уловки, чтобы не участвовать в процессе по делу Заремы Мусаевой, и в случае самоотвода всего состава суда может быть изменена территориальная подсудность дела, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Шансов на это практически нет, так как власти найдут не работавшего с мужем Мусаевой судью, который вынесет обвинительный приговор, уверен активист Руслан Кутаев.

Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справочных материалах "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми". Новости о преследовании семьи Янгулбаевых собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".