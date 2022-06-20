Активист арестован в Азербайджане за надпись на стене в поддержку требований Багирзаде

20 июня 2022, 12:51

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Трое религиозных активистов были задержаны в Сумгаите после того, как написали на стене в общественном месте лозунг "Наказать ругателей Аллаха!" в поддержку требований Талеха Багирзаде. Один из них получил десять суток ареста, еще двое содержатся в отделениях полиции Сумгаита.

Как писал "Кавказский узел", 3 июня осужденный лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде объявил голодовку, требуя наказать силовиков, которые, как утверждают сторонники движения, богохульствовали во время пыток над верующими. В силовых ведомствах опровергли утверждения о пытках и богохульстве. К 16 июня в голодовке из солидарности с Багирзаде участвовали еще 12 заключенных. Оскорбления Бога могут квалифицироваться по статье 283 УК Азербайджана (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды), но богохульство вряд ли обернется серьезным наказанием для силовиков, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Трое верующих активистов Ясин Ахмедов, Вугар Алиев и Ниджат Алиев были задержаны 18 июня после того, как написали в городе Сумгаите на стене в общественном месте лозунг "Наказать ругателей Аллаха!". Родные ничего не знали об их местонахождении, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" глава Комитета защиты исламистов Арзу Абдулла.

"Членам семей активистов только на следующий день удалось узнать, что они задержаны полицией. При этом 19 июня Сумгаитский городской суд арестовал Ахмедова в административном порядке на 10 суток. Какое правонарушение ему вменяется - пока неизвестно. Вугар Алиев и Ниджат Алиев содержатся в отделениях полиции Сумгаита и, очевидно, их тоже ожидает административный арест", - рассказала Абдулла.

По ее словам, трое активистов протестовали против оскорбления Бога силовиками. "Вугар Алиев поддержал акцию голодовки находящегося в тюремном заключении лидера движения "Мусульманское единство" Талеха Багирзаде, которого поддержали много других верующих заключенных. Вугар Алиев проводил голодовку на свободе", - заявила Абдулла.

Член правозащитной организации "Линия защиты!" Зафар Ахмедов также подтвердил задержание трех верующих. "Очевидно, их задержали из-за написания лозунга. Информация об оскорблении Аллаха возмутила верующих, вызвала протесты. В частности, начались голодовки в тюрьмах, теперь, видимо, протесты обретают уже другие формы. Сам факт задержания верующих и непредоставление им возможности связаться с близкими, сообщить о причинах задержания и пригласить адвоката по выбору является серьезным нарушением закона!, - сказал Ахмедов корреспонденту "Кавказского узла".

В городском суде подтвердили факт ареста Ахмедова на 10 суток, однако не уточнили, какое административное правонарушение ему вменено. В главном управлении полиции Сумгаита воздержались от комментариев.

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"Кавказский узел" размещает новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа на тематической странице "Преследование активистов" и подготовил справочную статью "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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