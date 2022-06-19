Пользователи соцсети напомнили Кадырову о помощи казахов депортированным чеченцам

19 июня 2022, 13:07

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Рамзан Кадыров, упрекнув президента Казахстана за нежелание по примеру России признать ДНР и ЛНР, забыл о помощи казахов чеченцам после депортации 1944 года, указали пользователи Instagram*.

Как писал "Кавказский узел", 18 июня Рамзан Кадыров раскритиковал лидеров стран-участников ОДКБ, которые не высказали четкую позицию по военной операции на Украине. В частности, Казахстан во время массовых протестов в январе получил поддержку в том числе от России, а "России от ОДКБ нет пользы", заявил глава Чечни. "Когда Казахстан начал терять суверенитет, кто помог? Россия, не боясь санкций. И если нужно признать государство, признаете — не признаете вы, нас это мало волнует", — сказал он.

17 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что считает признанные Россией ДНР и ЛНР квазигосударствами и вряд ли признает их независимость. "Если право наций на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. По всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных объединений, которыми, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк", - сказал он.

Публикации с заявлением Кадырова о главах государств-участников ОДКБ размещены 18 июня в Instagram*-аккаунтах ЧГТРК "Грозный" и республиканского информагентства "Чечня сегодня". К 13.05 мск 19 июня под ними опубликовано соответственно 57 и 38 комментариев.

Авторы многих из них упрекнули Кадырова за критику в адрес Казахстана, напомнив о помощи казахов чеченцам, депортированным в 1944 году.

23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица", во время которой с территории Чечено-Ингушской АССР почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были выселены в Казахстан и Среднюю Азию. По разным оценкам, в пути погибли 10 тысяч человек, а в первые годы после выселения - 100 тысяч. Лишь в 1957 году чеченцы начали возвращаться на родину, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

"Очень обидно, что господин Кадыров перед таким заявлением забыл, что казахи спасли их в 1944 году на пороге исчезновения", - написал, в частности, baitakov_s. "Кто спас ваших предков, точно не Россия", - напомнил Кадырову kamalov_krg.

"Ты уже забыл, твоих предков кто спас", - заочно обратился к главе Чечни silem_kox. "1944 год не забывай", - посоветовал alibeksermagambet.

"Казахи братья наши", - написал ko100ev1. "Нохчо (самоназвание чеченцев. – Прим. "Кавказского узла") не забывайте историю! Прежде чем поливать грязью братьев своих!" – призвал nursultan.dm. "Когда [в 19]44 году российские власти высылали чеченцев, кто спас вас от голода? Аллах, потом казахи, не забывайте, братья!" – написал yerbolat_burbaev.

"Ты делай свое дело, зачем тебе Казахстан? Или забыл, что мои предки помогали твоим предкам", - упрекнул Кадырова d.records84. "Надеюсь, что аксакалы чеченцев не поддержат тебя, Рамзан. Им наверняка стыдно за твоё видеообращение", - написал gkoishiev.

Кадыров сделал непопулярное заявление, указал сегодня и читатель "Кавказского узла" с ником mona_welch. "Посыл Кадырова очень неприятный. Особенно в плане Казахстана. Кадырову ли (как и всем чеченцам и ингушам) не знать о депортации 1944 года и что казахи сделали для депортированных? Он же, в угоду Кремлю, вместо слов благодарности позволяет себе какие-то высказывания в адрес казахского лидера. Отношение к сказанному Кадыровым в адрес Казахстана (за Армению не скажу), крайне отрицательное. Во всяком случае среди моих друзей, знакомых и соседей (в числе которых есть и силовики, и госслужащие) не нашлось ни одного, кто высказал бы поддержку этим его словам", - написал он под публикацией о заявлении главы Чечни.

Напомним, 23 февраля 2022 года Рамзан Кадыров и его приближенные не обошли вниманием 78-ю годовщину депортации вайнахов, но посвятили этой дате лишь записи в соцсетях. Уличные акции, которые прошли в этот день в Чечне, были посвящены только Дню защитника Отечества и признанию Донецкой и Луганской народных республик. Кадыров не стал отмечать годовщину депортации чеченцев публичными акциями, чтобы "не накалять обстановку", указали опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы.

В 2011 году траурные мероприятия, связанные с депортацией вайнахов, были перенесены в Чечне с 23 февраля на 10 мая – дату похорон Ахмата Кадырова. При этом Рамзан Кадыров объяснял перенос траурных мероприятий тем, что они приходились на общегосударственный праздник. Однако в 2020 году в День защитника Отечества в Грозном прошел митинг памяти жертв репрессий, в котором приняли участие Рамзан Кадыров и другие чиновники. Представители руководства Чечни провели немногочисленный митинг в память о жертвах депортации и 23 февраля 2021 года. Рамзан Кадыров, отбывший с визитом в Дубай, в нем не участвовал. Смена отношения руководства Чечни к траурной дате тогда удивила местных жителей, а опрошенные "Кавказским узлом" аналитики пояснили, что легализация траура по жертвам депортации стала следствием упрочения позиций Кадырова.

День памяти и скорби, перенесенный на 10 мая, с 2011 года оказался фактически подменен трауром по Ахмату Кадырову, говорится в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров 23 февраля устроил из поминок праздник".

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