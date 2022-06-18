Кадыров раскритиковал глав ОДКБ за отсутствие поддержки России

18 июня 2022, 18:55

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Страны, входящие в Организацию договора о коллективной безопасности, получали поддержку от России, а их руководители из страха перед санкциями не решаются публично поддержать действия России на Украине, заявил сегодня глава Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты, к 5 января они переросли в погромы и столкновения с силовиками. Власти страны были вынуждены запросить помощь у стран-участников ОДКБ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который является председателем Совета ОДКБ, удовлетворил просьбу. Армянские политологи еще до начала спецоперации на Украине указали, что договор ОДКБ не предусматривает отправку армянских солдат для помощи России на Украине.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что считает Донецкую и Луганскую народные республики квазигосударствами и вряд ли признает их независимость. "Если право наций на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. По всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных объединений, которыми, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк", - процитировало 17 июня его слова ТАСС.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сегодня обрушился с критикой на лидеров ОДКБ, которые не высказали четкую позицию по украинским событиям. Он заявил, что России от ОДКБ нет пользы, тем не менее, Москва всем оказывает помощь. "Европейские лидеры приезжают к Путину, ведут переговоры по телефону, они защищают интересы Украины, а наши ОДКБшники, вы почему молчите? Почему не говорите о своих соседях, почему не стараетесь сделать так, чтобы [спецоперация] закончилась?", - спросил он в видеообращении, которое опубликовано сегодня в его Telegram-канале.

Кадыров обвинил глав государств в страхе попасть под санкции. "Боясь санкций, все молчите", - сказал он. По его словам, он находится по санкциями США, но не боится введенных в отношении него ограничений.

По словам Кадырова, Россия спасла Казахстан, Белоруссию и сыграла ключевую роль в разрешении конфликта между Арменией и Азербайджаном. "Когда Казахстан начал терять суверенитет, кто помог? Россия, не боясь санкций. И если нужно признать государство, признаете — не признаете вы, нас это мало волнует", — заявил глава Чечни.

Слова Токаева объяснил блогер "Кавказского узла" BERG...man Tbilisi. "Надо понимать, что все, кто всерьез интересуется политикой, особенно на постсоветском пространстве, понимают, что в Казахстане есть, потенциально (не факт!), почва для своих "русских республик". Поэтому, вряд ли кто-то мог вообще ожидать от Токаева какого-то иного ответа", 0 написал он в посте "Как прежде, не будет"? Разумеется! Токаев: ДНР и ЛНР".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее публично критиковал Кадырова за его высказывания по вопросам внешней политики. Так, 25 января пресс-секретарь президента отреагировал на заявление Кадырова о том, что на месте президента глава Чечни "давно забрал бы Украину", отправив туда войска. "Хочу напомнить, что основы внешней политики РФ формулирует глава российского государства, и, к нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин", - прокомментировал тогда слова Кадырова Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков и ранее указывал, что у Кадырова нет полномочий для вмешательства во внешнюю политику. Такое заявление было, в частности, сделано после того, как глава Чечни в октябре 2020 года выступил с резкой критикой в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. После слов Пескова Кадыров вновь раскритиковал Макрона и заявил, что готов оставить должность, отстаивая свою позицию.

В конце марта Кадыров раскритиковал также главу российской делегации на переговорах по Украине, помощника президента Владимира Мединского, который не исключил компромисс с Украиной. Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров поссорился с Песковым и Мединским из-за Украины".

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