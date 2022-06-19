Более 17 тысяч беженцев из Донбасса приехали в Ростовскую область за сутки

19 июня 2022, 12:10

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Через пункты пропуска в Ростовской области в Россию за сутки прибыли более 17 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщили в погрануправлении ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", погрануправление ФСБ регулярно сообщает о количестве беженцев из Донбасса, которые пересекли границу в Ростовской области. Так, по данным пограничников, к 17 июня за сутки через пункты пропуска в Ростовской области в Россию прибыло более 19,5 тысячи беженцев, а днем ранее — более 13 тысяч.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 17 тысяч граждан", — приводит сегодня сообщение пресс-службы регионального пограничного управления ФСБ "Интерфакс".

Всего с начала спецоперации в Россию с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик прибыло 1 936 911 человек, из которых 307 423 — дети, привел сегодня сообщение Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию РБК.

Напомним, 17 июня сообщалось о группе из 407 вынужденных переселенцев из Донбасса, прибывших в Ставропольский край. В общей сложности на Ставрополье в 20 пунктах временного размещения находятся 600 человек, около трети из них — дети.

Жители Донбасса, находившиеся в апреле в Ростовской области, рассказали "Кавказскому узлу", что приехали за выплатами из-за сложной экономической ситуации, и за поездку им самим пришлось заплатить деньги частным перевозчикам. Некоторые вынужденные переселенцы ранее также жаловались на проблемы с получением гуманитарной помощи в Ростовской области.

С самого начала эвакуации общение журналистов с беженцами в Ростовской области регламентируется властями. Для посещения пунктов временного размещения нужно получить разрешение ситуационного центра по делам беженцев, созданного при правительстве региона, сообщило 24 марта "ОВД-Инфо"*. Днем ранее была задержана журналистка Полина Ефимова, которая пыталась пообщаться с беженцами из Мариуполя в пункте временного размещения в Таганроге.

Беженцы, прибывшие еще до начала спецоперации в пункты временного размещения в Волгоградской области, рассказали, что вынуждены были покинуть свои дома из-за обострившейся ситуации и по настоянию местных властей. Пенсионерка Мария приехала из ЛНР в Волгоград вместе с большой семьей из 10 человек, среди них — грудной ребенок. Женщина отметила, что семья эвакуировалась, потому что "президент сказал". Мама двоих детей Татьяна из Лутугино рассказала, что ситуация в ее родном городе обострилась перед эвакуацией, были слышны взрывы. При этом многие беженцы заявили, что хотят вернуться домой в ближайшее время.

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