Более 19,5 тысячи беженцев из Донбасса прибыли в Ростовскую область за сутки

17 июня 2022, 11:38

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Через пункты пропуска в Ростовской области за сутки в Россию прибыли более 19,5 тысячи беженцев из Донбасса, сообщили в погрануправлении ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", к 16 июня за сутки из Донецкой и Луганской народных республик в Ростовскую область прибыли более 13 тысяч беженцев.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 19,5 тысячи граждан", - цитирует пресс-службу регионального пограничного управления ФСБ "Интерфакс".

Эвакуация жителей Донбасса в Россию началась 18 февраля - почти за неделю до объявления спецоперации российских военных на Украине. В Ростовскую область, согласно данным пограничников, ежедневно приезжает от 9 тысяч до 20 тысяч беженцев.

Беженцы, прибывшие еще до начала спецоперации в пункты временного размещения в Волгоградской области, рассказали, что вынуждены были покинуть свои дома из-за обострившейся ситуации и по настоянию местных властей. Пенсионерка Мария приехала из ЛНР в Волгоград вместе с большой семьей в 10 человек, среди них грудной ребенок. Женщина отметила, что семья эвакуировалась, потому что "президент сказал". Мама двоих детей Татьяна из Лутугино рассказала, что ситуация в ее родном городе обострилась перед эвакуацией, были слышны взрывы. При этом многие беженцы заявили, что хотят вернуться домой в ближайшее время.

Жители Донбасса, находившиеся в апреле в Ростовской области, рассказали "Кавказскому узлу", что приехали за выплатами из-за сложной экономической ситуации, и за поездку им самим пришлось заплатить деньги частным перевозчикам. Некоторые беженцы из ЛНР и ДНР ранее также жаловались на проблемы с получением гуманитарной помощи в Ростовской области.

Общение журналистов с беженцами с самого начала эвакуации регламентируется властями. Для посещения пунктов временного размещения нужно получить разрешение ситуационного центра по делам беженцев, созданного при правительстве Ростовской области, сообщило 24 марта "ОВД-Инфо"*. Днем ранее была задержана журналистка Полина Ефимова, которая пыталась пообщаться с беженцами из Мариуполя, находившимися в пункте временного размещения в Таганроге.

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