Начало нового сезона "Том Сойер Феста" в Ставрополе вызвало интерес у жителей города

18 июня 2022, 23:58

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В Ставрополе в рамках проекта "Том Сойер Фест" начата реставрация двух домов, построенных в XIX веке. Для привлечения волонтеров для жителей города была проведена экскурсия и розыгрыш сувенирной продукции, а затем участники мероприятия провели около часа, снимая старую краску с оконных рам и штукатурку с одного из домов.

Организатор рассказал о ходе фестиваля

Сегодня активисты фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» в Ставрополе провели мероприятие, в ходе которого запустили новый проект реставрация двух домов по улице Карла Маркса, построенных в XIX веке.

"Всего было более 30 человек. Сначала на экскурсии по городу где-то 25 человек было, потом еще подошли. На открытии выступали и архитекторы, и хозяйка одного из домов выступила - рассказала, что для нее значит этот дом и фасад, преподаватели СКФУ выступали, графический дизайнер рассказал немножко про код города", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" координатор "Том Сойер Феста" в Ставрополе Иван Самохвалов.

Фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» направлен на привлечение внимания к проблеме сохранения исторического наследия региона. Том Сойер Фест — это фестиваль для тех, кто хочет сделать город лучше, перейти от слов к делу, выбрать и привести в порядок внешний вид города, обратить внимание на ценность исторической среды и объединить городских активистов в деятельное сообщество. С 2015 года в проекте принимает участие более 45 городов России. В этом году в Ставрополе он приурочен к 245-летию города, говорится в сообщении на странице инициативы в соцсети «ВКонтакте».

"К сожалению, было не так много представителей власти, как хотелось бы. Были представители из минкультуры, из Росреестра и еще кто-то, два-три человека. Хотя мы отправляли приглашения и губернатору, и мэру, и министру культуры, и начальнику управления охраны памятников. Мы хотели повысить уровень фестиваля, начать его проводить, как, например, делается в Нижнем Новгороде, где губернатор и его команда приходят и лично помогают в реставрации, чистят, и как партнеры они выступают - в общем, там это на высоком уровне проводится. У нас такого пока нет", - добавил собеседник.

Также на мероприятии были: розыгрыш сувенирной продукции "Том Сойер Феста" - маек с изображением архитектуры Ставрополя, мастер-класс от спонсора фестиваля - компании BIOFA, когда показывали, как правильно ухаживать за деревянными поверхностями, после чего началась непосредственно реставрация домов. По словам Самохвалова, около часа волонтеры чистили фасад - снимали старую краску с оконных рам и штукатурку. После этого в парке прошел пикник.

Участники фестиваля заявили о положительной реакции горожан на работу реставраторов

Житель Ставрополя Дмитрий принимал участие в "Том Сойер Фесте" впервые. "Мне интересно сохранить исторический облик нашего города, мне небезразлично, что с ним делают чиновники и предприниматели, и хочется принимать участие в сохранении истории Ставрополя", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Молодой человек признался, что ни строительного, ни архитектурного образования у него нет, и работает он в другой сфере. "Это просто мой детский интерес, который я хотел реализовать в более взрослом возрасте", - пояснил он.

По мнению Дмитрия, мероприятие прошло хорошо, им активно интересовались прохожие - и реакция на волонтеров была в основном положительная. "Люди интересовались, что мы делаем, им объясняли, и, в общем-то, все нас поддерживали", - отметил собеседник.

Один из участников мероприятия, выпускник 9 класса Андрей, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что принимает участие в "Том Сойер Фесте" как волонтер с 2020 года. "Мне нравится дореволюционная архитектура, я люблю гулять по старым городам, и я хочу, чтобы Ставрополь был красивее в этом смысле", - признался юноша. "Я надеюсь, число тех, кто регулярно участвует в "Том Сойер Фесте", будет увеличиваться", - добавил он.

В Ставрополе "Том Сойер Фест" проводится в четвертый раз

В Ставрополе фестиваль проводится с 2019 года. В 2020 и 2021 годах было проведено восстановление нескольких домов на улице Лермонтова. "Люди слышат о нас в новостях - и сами нас находят, присоединяются. В основном это молодежь, но люди более старшего возраста тоже есть", - рассказал Самохвалов.

Что касается контакта с местными властями, то, как отметил активист, прогресс заметен: "Если в 2019 году контакта не было вообще или он был отрицательный, со временем это отношение стало меняться. В прошлом году уже и комитет культуры на нас выходил, помогал".

"А в прошлом году мы открыли НКО - и получили субсидию правительства на этот год - на то, чтобы проводить фестиваль, обеспечивать какие-то материалы, инструменты, еду для волонтеров, столярные изделия. Это здорово", - отметил Самохвалов.

Кроме того, проект поддерживает местный бизнес - в частности, один завод, одна строительная компания, одна IT-компания, и даже один частный мастер, который занимается отделкой. "И есть ряд федеральных спонсоров. В целом чуть более 10 спонсоров нам каждый год помогает", - отметил он.

Дома для реставрации выбирают либо организаторы, либо жители дома дореволюционной постройки сами обращаются к волонтерам, рассказал Иван Самохвалов. "Такие случаи у нас уже тоже есть - жители дома на улице Дзержинского к нам обратились, сейчас их дом в очереди, в ближайшее время будем брать его под восстановление. Но в основном мы сами ищем такие дома - чтоб был более-менее интересный, красивый. В отдельных случаях возможна реставрация не только зданий, построенных до 1917 года", - отметил он.

Собеседник добавил, что, как правило, речь идет не о тех зданиях, которые стоят в руинах, а о таких, которым требуется косметическая помощь. "Хотя в последних домах, которые мы брали, даже кое-какие инженерные штуки нужно было делать", - добавил Самохвалов.

"У нас много кварталов дореволюционной застройки, и каждый год у нас такие дома сносят, расселяют, на этих местах строят многоэтажки. Хотя такие дома можно сохранять - и зачастую сносят вполне неплохие дома, которым нужен плюс-минус косметический ремонт - и можно жить дальше", - сказал он.

По словам активиста, жители таких домов не всегда рады волонтерам, и их даже приходится упрашивать, чтоб провести восстановление. "Такое нередко бывает. На улице Лермонтова жители сначала были против и просили их снести. Мы обратились в администрацию, выяснили, что в ближайшие 50 лет этот дом сноситься не будет, и тогда жители дали согласие на наш ремонт", - сообщил Самохвалов.

Хотя в последнее время у горожан появляется "больше осмысленности" на этот счет, что старинную архитектуру надо ценить и беречь, добавил собеседник: "Мы знаем примеры, когда жители таких домов пытаются приводить их в порядок сами, хотя не всегда хватает сил, чтобы сделать это грамотно".

История ставших объектами реставрации зданий

Упоминание о двух каменных домах на проспекте Карла Маркса, 39 и 41, которые будут отреставрированы в рамках фестиваля "Том Сойер Фест" в этом году, впервые встречается в "Табели домов и дворовых мест в губернском городе Ставрополе" за 1881 год. "Ввиду фасадной идентичности и единого стиля двух рядом стоящих зданий... логично предположить, что оба они принадлежали одному лицу или членам одной фамилии", - говорится в справке, подготовленной историком Александром Жердевым, помогающим проекту "Том Сойер Фест".

Информацию об этих домах Жердев собирал в архивах, отметил Самохвалов. По данным Жердева, именно эти два каменных дома оказались запечатленными на старинных фотографиях Ставрополя 1890-1917 гг. На одной из фотографий, в частности, "отчетливо видно, что входная дверь над домом №41 венчается козырьком с солярной символикой - одной из характерных черт ставропольской архитектуры второй половины XIX века", - пишет историк.

"Колеса "Юпитера" по бокам металлического козырька соединялись ромбами. Внутри ромбов находились кресты - знаки солнечного мира. В форме квадратов выполнены филенки под окнами обоих зданий. Ромбы и квадраты - знаки земли. Они укореняют жилище, связывают его с землей, которая наделяется плодородной силой, способствует жизни и процветанию. Металлический козырек на проспекте К.Маркса, 41 с символами солнца и земли утрачен, вместо него поставлен новый, не имеющий ничего общего с первоначальным", - отметил Жердев в своей справке. Александр Жердев, среди прочих, выступал и на сегодняшнем мероприятии, рассказал Самохвалов.

Архитектор поддержала проект по реставрации зданий Ставрополя

По мнению архитектора, члена правления ставропольской региональной организации Союза архитекторов России Екатерины Талдаевой, деятельность волонтеров "Том Сойер Феста" - однозначно позитивна. "Они занимаются восстановлением зданий - исторических, но которые при этом не обладают никаким статусом, ни памятника архитектуры, ни каким-либо другим. Они просто таким образом привлекают внимание к сохранению и восстановлению исторического наследия", - сказала Талдаева корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что такие здания не являются памятниками, поэтому их можно снести, и никакой ценности в глазах застройщиков они не представляют. "А волонтеры проводят легкую реставрацию - они же не лезут в конструктив, просто фасад здания приводят в состояние, близкое к его исконному виду. Насколько мне известно, они ищут фотографии в архивах, советуются с реставраторами. Я считаю эту деятельность очень хорошей, особенно на фоне того, что властям до нашего исторического наследия дела нет. У нас даже памятники архитектуры приходят в запустение и превращаются в руины, что говорить о зданиях, которые таким статусом не обладают? Так что ребята делают хорошее дело, и я их поддерживаю", - заключила собеседница.

По словам Ивана Самохвалова, в их команде есть выпускница Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета со специализацией "архитектор-реставратор", кроме того, волонтеры консультируются со ставропольскими реставраторами. "Если возникают моменты, когда мы не знаем, как восстанавливать, мы обращаемся к ним, спрашиваем - и в работе стараемся придерживаться реставрационных технологий", - подчеркнул он.

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