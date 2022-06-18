Аслан Наптугов повторно арестован после конфликта с силовиками в Карачаево-Черкесии

18 июня 2022, 16:57

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Черкесский активист Аслан Наптугов после шести суток административного ареста был повторно задержан и арестован на два месяца по обвинению в экстремизме, сообщил источник в следственных органах. На активиста оказывается давление с целью добиться нужных следствию показаний, заявил его знакомый.

Как писал "Кавказский узел" житель Черкесска Аслан Наптугов был задержан 24 мая за мелкое хулиганство и арестован на шесть суток. В протоколе говорилось, что Наптугов пытался спровоцировать драку, оскорблял силовиков. Блогер заявил в суде, что никакого нарушения не совершал. После освобождения из ИВС Наптугов был вновь задержан силовиками.

Внимание правоохранительных органов привлекла деятельность Международной общественной профсоюзной организации "Солидарность" (МОПОС), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник в следственных органах Карачаево-Черкесии. В рамках возбужденного уголовного дела в отношении членов этой организации, занимавшейся различным спектром вопросов от качества услуг медицины до правозащиты, задержано семь местных жителей, среди которых и Аслан Наптугов, сообщил представитель следственных органов.

Наптугов принимал участие в рейдах "народного контроля" МОПОС, которые в частности были посвящены борьбе с принудительной вакцинацией, следует из записей в Instagram*-аккаунте МОПОС в Карачаево-Черкесии. В частности, Наптугов принимает участие в рейде в Роспотребнадзор, видеоотчет о котором опубликован 24 августа 2021 года. Последняя запись в аккаунте, на который подписаны 2 321 человек, датирована 26 августа 2021 года Последней публикацией в Инстаграм от 26 августа 2021 года является петиция с требованием не допустить преобразования Тебердинского государственного природного биосферного заповедника в национальный парк без публичных обсуждений с населением. Большинство записей в этос аккаунте касаются вопроса принудительной вакцинации.

"На него завели уголовное дело по МОПОСу - это общественная организация, которая занимается незаконными списаниями, правозащитой и т.д. В Черкесске эту организацию закрыли, но экстремистской она не признана, Наптугов заведовал в ней делами по здравоохранению", - рассказал источник, знакомый с обстоятельствами возбуждения уголовного дела в отношении активиста.

Аслан Наптугов был задержан 24 мая после выхода из ИВС, где отбыл административный арест за оскорбления представителя власти. "Он был задержан по 91 статье Уголовно-процесуального кодекса, пробыл двое суток, "до установления личности". Несколькими днями ранее были задержаны другие участники этого профсоюза. Всего задержано семеро человек. Всем им вменяют часть 2, статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды группой лиц – Прим. "Кавказского узла"). В отношении Наптугова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, он помещен в СИЗО №1 Черкесска", - сообщил источник.

Близкий знакомый Наптугова рассказал на условиях анонимности, что активиста арестовали до 29 июля решением Черкесского городского суда под председательством судьи Шукурова. На решение об аресте 6 июня была подана апелляционная жалоба, однако дата ее рассмотрения на этот момент не назначена.

По его словам, "помимо абаза-адыгского сообщества, Наптугов состоит в союзе независимых врачей (Независимая ассоциация врачей - Прим. "Кавказского узла"). "Насколько я знаю, среди задержанных по этому делу есть те, кому пообещали домашний арест, двоих-троих заставили дать показания на других. Преследование связано с его правозащитной деятельностью, он стал неугоден республиканскому правительству Карачаево-Черкесии. Было и ранее давление на него, активистов. Среди задержанных - люди с жизненным опытом, которые убедительны в тех принципах, которые отстаивают", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Знакомый активиста добавил, что, по имеющейся информации, на Наптугова могут оказывать психологическое давление, чтобы заставить оговорить себя. "Физического давления, насколько известно его близким знакомым, не было, психологическое – да. Угрожают, что перемелют, что безнадежно что-то делать, что надо признавать вину. Суть претензий в том, что они занимались экстремизмом и антиконституционной деятельностью. Что их организация этим занималась", - рассказал знакомый активиста.

Комментарий официального представителя СКР Карачаево-Черкесии корреспонденту "Кавказского узла" получить не удалось.

Как следует из публикаций в аккаунтах Наптугова, он придерживался идеи граждан СССР, считающих, что союз продолжает де-юре существовать. В частности, в сообщении от 22 февраля на своей странице в соцсети "ВКонтакте", где у блогера 1391 друг, Наптугов прокомментировал заявление президента России о признании независимости ЛНР и ДНР. В своей записи он пояснил, что не признает себя гражданином России и не отказывался от гражданства СССР. Поэтому заявление президента сделано не от его имени, указал Наптугов. Часть публикаций в соцсети "ВКонтакте" посвящена оценке специальной военной операции на Украине. В частности, в посте 12 мая Наптугов разбирает заявление Минобороны о наличии на территории Украины биологического оружия.

На своей странице в Facebook* в мае Наптугов опубликовал также несколько постов с иронической оценкой действий российской армии на Украине и целей военной спецоперации. Кроме того, 14 мая блогер в своей публикации провел аналогию между спецоперацией на Украине и Кавказской войной. 21 мая в другой публикации он вновь вернулся к этой теме, опубликовав запись с заголовком ""Денацификация" черкесов, освобождение от турецкой "экспансии" и установление "русского мира" на Кавказе в 18-м веке". До 21 февраля большинство публикаций Наптугова были посвящены борьбе с принудительной вакцинацией, медицинскому просвещению.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.