18 июня 2022, 11:55

Чиновник в Кабардино-Балкарии заподозрен в мошенничестве

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывший глава сельского поселения Морзох заподозрен в том, что похитил деньги, собранные с населения за услуги водоснабжения.

По версии следствия, глава сельского поселения с октября 2018 года по апрель 2020 года, под предлогом оплаты текущих расходов МУП "Коммунальное хозяйство Морзох", похищал деньги, собранные с населения за услуги водоснабжения. "Таким образом подозреваемый похитил денежные средства на сумму более 400 000 рублей", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

В отношении чиновника возбуждено дело по ч.3 ст.159 УК России (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения), сказано в сообщении, опубликованном 17 июня на сайте ведомства.

Часть 3 статьи 159 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в мае глава предприятия в Кабардино-Балкарии был осужден за хищение зарплаты сотрудников. Он был признан виновным по статьям о получении взятки и мошенничестве и получил 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 3,5 млн рублей.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"29 вкладчиков признаны пострадавшими от действий главы финансовой организации в Кабардино-Балкарии", "Водители раскрыли в суде схему вымогательства на предприятии в Чегеме", "Пятеро жителей Кабардино-Балкарии осуждены за мошенничество на земельных аукционах".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

18 июня 2022, 13:57

18 июня 2022, 13:02

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