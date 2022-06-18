Адыгский активист покинул Россию после жалоб на пытки силовиков

18 июня 2022, 10:36

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Адыгский активист Касе Кик выехал за пределы России после того, как пожаловался на пытки силовиков в Черкесске, сообщили правозащитники. Сам активист пояснил, что покинул страну из-за опасений за свою безопасность.

Как информировал "Кавказский узел", 10 июня правозащитники сообщили, что силовики в Черкесске задержали адыгского активиста Касе Кика после чего подвергли его пыткам и составили протокол о мелком хулиганстве. И что суд назначил ему семь суток ареста, признав его виновным.

По словам Касе Кика, он со студенчества принимал участие в общественном черкесском национальном молодёжном движении "Адыгэ-Хасэ КЧР", с 2008 по 2012 год возглавлял "Черкесский конгресс КЧР". Занимался организацией культурных массовых мероприятий, направленных на возрождение традиционных черкесских обычаев, в том числе траурных шествий 21 мая в Черкесске.

Сразу после того, как черкесский активист Касе Кик вышел из отдела силового ведомства в Черкесске, он был вынужден эмигрировать, сообщили в Центре защиты прав человека "Мемориал". "Он отправился заграницу, не желая больше рисковать. А заявления на пытки пока остались не поданными" – сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник правозащитного центра.

Касе Кик подтвердил, что заявления о пытках пока не поданы. "Я консультировался с ["Командой против пыток"], они сказали, что необходимо будет приехать в Россию для некоторых процедур. Но для меня это неприемлемо, потому что это сопряжено напрямую с моей безопасностью, и я буду задержан. А проходить этот кошмар ещё раз, у меня нет желания", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Корреспонденту "Кавказского узла" не удалось получить комментарии "Команды против пыток".

Напомним, по словам Касе Кика, 13 мая он ужинал с другом в кафе в Черкесске. Около 23.00 Кик заказал официанту песню-караоке на украинском языке. В зале, как оказалось, находилась компания из силовиков. Один из них подбежал к активисту и на повышенных тонах начал задавать вопросы: по какой причине он заказал украинскую песню и против ли он "нашего президента". Кик в частности заявил, что имеет пацифистскую позицию.

Затем Кик был доставлен в силовое ведомство, где, по его словам, он подвергся пыткам. На следующий день он был доставлен в суд. После решения суда об аресте, родственники Кика заключили соглашение с адвокатом Эльвирой Айдиновой, которая ежедневно посещала его в ИВС.

Наличие побоев у активиста подтвердилось в ходе освидетельствования на алкогольное опьянение, проведённого утром 14 мая. В акте указано, что при осмотре Кик жаловался на "боли в области рёбер грудного отдела слева, усиливающиеся при вдохе", также были выявлены "свежие ушибы на шее, лице, за ушами, гематомы". Правозащитники ранее подчеркнули, что у них в распоряжении имеются фотографии лица и тела Касе Кика, сделанные после его освобождения.

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