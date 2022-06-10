Адыгский активист пожаловался на пытки силовиков в Черкесске

10 июня 2022, 10:58

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Силовики в Черкесске задержали адыгского активиста Касе Кика и подвергли его пыткам, после чего он был обвинен в мелком хулиганстве, рассказал сам активист. Суд приговорил Кика к семи суткам ареста, сообщили правозащитники.

14 мая городской суд Черкесска признал виновным жителя Карачаево-Черкесии Касе Кика в мелком хулиганстве и назначил ему семь суток ареста. Кик отбыл наказание и 5 июня обратился к правозащитникам, сообщила сегодня в своем Telegram-канале команда бывшего Правозащитного центра "Мемориал"*.

Кик утверждает, что административное дело в отношении него было сфабриковано из-за его пацифистской позиции и общественной деятельности. По его словам, он со студенчества принимал участие в общественном черкесском национальном молодёжном движении "Адыгэ-Хасэ КЧР", с 2008 по 2012 год возглавлял "Черкесский конгресс КЧР". Занимался организацией культурных массовых мероприятий, направленных на возрождение традиционных черкесских обычаев, в том числе траурных шествий 21 мая в Черкесске, сказано в сообщении.

21 мая в Черкесске более 500 человек приняли участие в траурном шествии и митинге, посвященном памяти жертв Кавказской войны. В ходе акции представители духовенства совершили молитвы в память о погибших в годы войны, а активисты и депутаты призвали не повторять эту трагедию и отметили единение республики в День памяти адыгов. Материалы о положении черкесов в России и за рубежом размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос". В разделе "Справочник" также опубликована статья "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов".

По словам Касе Кика, 13 мая он ужинал с другом в кафе в Черкесске. Около 23.00 Кик заказал официанту песню-караоке на украинском языке. В зале, как оказалось, находилась компания из силовиков. Один из них подбежал к активисту и на повышенных тонах начал задавать вопросы: по какой причине он заказал украинскую песню и против ли он "нашего президента". Кик в частности заявил, что имеет пацифистскую позицию. Силовик отказался предъявить удостоверение, отошел, а затем вернулся в сопровождении пяти человек. По словам активиста, некоторые из них были в состоянии опьянения.

Один попытался ударить Кика, но его остановили, сказав: "Разберёмся с ним в отделе". Затем Кика вывели на улицу, посадили в машину и отвезли в отделение одного из силовых ведомств.

Слова активиста полностью подтвердил его друг, который был свидетелем этих событий. Он указал, что когда Кика посадили в машину, никаких следов побоев у него не было. Но на следующий день, когда он и другие друзья Кика увидели того у здания суда, на его лице и шее были ясно видны синие кровоподтёки.

По словам активиста, в отделе силового ведомства его избивали всю ночь по очереди 5-7 человек. За этим наблюдал еще один силовик, который изредка задавал Кику вопросы о его связях с Украиной, Америкой и Турцией, с оппозиционными движениями в России.

Силовики требовали, чтобы Кик разблокировал свой телефон, а после отказа продолжили избивать его с ещё большим усердием. Неоднократные просьбы предоставить ему адвоката остались без удовлетворения, указали правозащитники.

На утро силовики поместили его в один из кабинетов, "залили в глотку" стакан водки и отвезли на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Затем он был доставлен в изолятор временного содержания (ИВС). В обед того же дня он был доставлен в Черкесский городской суд. В суде Кик видел, как один из силовиков общался с судьёй и его помощником.

"Поверив обещаниям силовиков о том, что он отделается административным штрафом, Касе признал в суде вину и отказался от услуг защитника", – подчеркнули правозащитники.

После решения суда об аресте, родственники Кика заключили соглашение с адвокатом Эльвирой Айдиновой, которая ежедневно посещала его в ИВС. На шестой день адвокат узнала о запросе силовиков на имя судьи вывести активиста на "оперативно-следственные мероприятия". Адвокат направилась к Кику, в это же время в ИВС подъехали силовики, которые, по его словам, "были неприятно удивлены, что адвокат каким-то образам узнала об их планах".

Тем не менее Кик был доставлен в другое силовое ведомство, а адвоката внутрь не пустили, сказав ей, что активиста туда не привозили. Адвокат Айдинова стала звонить по всем инстанциям, подняла шум, что, по мнению активиста, его и "уберегло". В силовом ведомстве Кик находился более 4 часов, где от него только потребовали разблокировать отобранный у него телефон. Он отказался, после чего его привезли обратно в изолятор, и следующим утром он вышел на свободу.

Наличие побоев у активиста подтвердилось в ходе освидетельствования на алкогольное опьянение, проведённого утром 14 мая. В акте указано, что при осмотре Кик жаловался на "боли в области рёбер грудного отдела слева, усиливающиеся при вдохе", также были выявлены "свежие ушибы на шее, лице, за ушами, гематомы". Медицинское освидетельствование на наличие побоев не проводилось. Активист объяснил, что первые 3-4 дня он плохо себя чувствовал, потом было не до этого.

Правозащитники подчеркнули, что у них в распоряжении имеются фотографии лица и тела Касе Кика, сделанные после его освобождения. На них видны синяки на лице в области глаз и ушей, на шее и в области рёбер.

Адыги (или черкесы) - общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. Самоназвание - адыга (адыгэ). Адыги проживают на территории шести субъектов: Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край. В трёх из них адыгские народы являются одной из "титульных" наций: черкесы в Карачаево-Черкесии, адыгейцы в Адыгее, кабардинцы в Кабардино-Балкарии, говорится в справке "Адыги", опубликованной "Кавказским узлом".

В рапорте одного из силовиков указано, что Касе Кик в 05.00 часов утра 14 мая, находясь возле дома 57 по улице Ворошилова, "нарушал общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью, оскорбительным приставанием к мимо проходившим гражданам". После чего Кик был задержан, сказано в сообщении правозащитников.

Из рапорта другого силовика следует, что 14 мая он получил просьбу о помощи от сотрудника иного силового ведомства. Остановив машину, он с коллегами заметил человека, который "выражался грубой нецензурной бранью, на законные требования прекратить хулиганские действия не реагировал, а также от него исходил резкий запах алкоголя".

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