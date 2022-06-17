Логотип Правозащитного центра "Мемориал"*. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

17 июня 2022, 12:15

Команда "Мемориала"* создала Центр защиты прав человека

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"* создана общественная организация Центр защиты прав человека "Мемориал", сообщили сегодня правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля апелляционная инстанция в Москве оставила в силе решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*, а 2 июня Мосгорсуд не удовлетворил ходатайство о приостановке ликвидации до решения ЕСПЧ по жалобе на закон об иноагентах.

Заявление об отсрочке ликвидации подавалось в связи с обеспечительной мерой ЕСПЧ, который предписал приостановить ликвидацию "Мемориала"*. 14 июня ЕСПЧ признал российский закон об иноагентах несоответствующим праву на свободу ассоциаций и назначил 73 российским НКО компенсации морального и материального вреда. Россия не будет исполнять это решение ЕСПЧ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Создана общественная организация Центр защиты прав человека «Мемориал» (без образования юридического лица), сообщила сегодня команда бывшего Правозащитного центра в своем Telegram-канале "Полный ПЦ 2.0".

"После того, как 5 апреля вступило в силу решение о ликвидации Правозащитного центра «Мемориал»*, сторонники ПЦ создали Центр защиты прав человека «Мемориал». Новая организация будет документировать и предавать гласности информацию о существенных нарушениях прав человека и содействовать защите прав жертв грубых нарушений, в том числе политических заключённых и уязвимых групп", - говорится в публикации.

Страницы бывшего Правозащитного центра в соцсетях переходят к новой организации, подчеркнули правозащитники. "В них теперь будет информация о её работе", - отмечается в сообщении.

Напомним, 29 декабря 2021 года Мосгорсуд постановил ликвидировать Правозащитный центр "Мемориал"* по иску прокуратуры Москвы, которая заявила, что "Мемориал"* оправдывает экстремизм и терроризм. Прокурор в суде обвинил "Мемориал"* в участии в протестных движениях, а списки политзаключенных назвал дезинформированием граждан. Прокуратура показала истинный характер претензий к "Мемориалу"*, заявил тогда председатель совета организации Александр Черкасов.

22 марта в Верховном суде России прошло также заседание по ходатайству "Международного Мемориала"*, попросившего о приостановке ликвидации до решения ЕСПЧ по жалобе на закон об иноагентах. Эта отсрочка является обязанностью российского суда, заявила на заседании защита, однако Верховный суд не удовлетворил просьбу о приостановке ликвидации "Международного Мемориала"*.

Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

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* организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Роскомнадзор заблокировал сайт "Мемориала"*", ""Мемориал"* номинирован на Нобелевскую премию мира", ""Международный Мемориал"* потребовал вернуть технику для проведения работ по ликвидации".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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