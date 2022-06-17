Омбудсмен Дагестана отреагировал на публикацию Гаджиева о пытках сокамерника

17 июня 2022, 10:18

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Арестованный журналист "Черновика" Абдулмумин Гаджиев обнародовал рассказ сокамерника о пытках, которым его подвергли силовики из Дербента. Омбудсмен Дагестана Джамал Алиев попросил руководителя управления СКР проверить эту информацию.

Как писал "Кавказский узел", журналист "Черновика" Абдулмумин Гаджиев находится под арестом уже три года, с 18 июня 2019 года. Он, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Гаджиев настаивает на своей невиновности, а его коллеги считают преследование журналиста давлением на него и регулярно проводят пикеты с требованием освободить Гаджиева.

Подробности о деле Гаджиева приведены в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев направил обращение в Следственный комитет в связи с публикацией "Черновика". "В связи с публикацией газеты «Черновик» о неправомерных методах ведения следствия сотрудниками правоохранительных органов, выражающихся в принуждении гражданина М. Мирзаханова и других лиц к даче признательных показаний путём физического и психологического насилия (пыток), мною было направлено обращение руководителю СУ Следственного комитета РФ по РД. После проверки будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение, о чем будет сообщено дополнительно", - сообщил вечером 16 июня омбудсмен в своем Telegram-канале.

Сообщение сопровождено ссылкой на публикацию в Telegram-канале "Черновика", в которой, в свою очередь, размещена ссылка на опубликованный 15 июня материал Абдулмумина Гаджиева "База пыток под Дербентом".

"Ровно три года назад, в тот самый день, когда в республике обсуждали новость о моём задержании, на базе пыток рядом с Дербентом жестоко пытали троих других задержанных, которых никто не обсуждал. Сегодня я хочу рассказать вам историю одного из них - Мирзалиева Мирзали (человек с фамилией Мирзаханов, упомянутый омбудсменом, в публикации Гаджиева не фигурирует. – Прим. "Кавказского узла")", - написал Гаджиев, подчеркнув, что получил информацию от самого Мирзали (Али) Мирзалиева, с которым вместе находится в СИЗО.

Маршрутку, которую вел Мирзалиев, 15 июня 2019 года остановили силовики и отвели водителя к автомобилю без номеров, сообщил Гаджиев. "Когда они подошли к УАЗу Патриот без номеров, Али резко затолкали в машину. Руки сразу заломали за спину и надели на них пластиковые хомуты. На голову со спины натянули футболку, руки вытянули вверх и согнули лицом в пол. По дороге над ним издевались, смеялись, угрожали, сквернословили, пытались всячески задеть и унизить", - говорится в публикации.

После примерно часа езды в машину сел еще один человек и предложил Мирзалиеву "рассказать всё добровольно". "Он ответил, что понятия не имеет, о чем говорить, но готов ответить на любые вопросы. Тогда этот человек взял полную водой пластиковую бутылку и нанёс Али около 30 ударов по голове", - отмечается в материале.

Далее в публикации со слов Мирзалиева приводится диалог между двумя силовиками, один из которых сообщил коллеге, что "этот не при делах. В телефоне у него тоже ничего нет", и спросил, что с ним делать. Второй, по словам Мирзалиева, ответил: "Проведите с ним терапию, может вспомнит что-нибудь".

Мирзалиев рассказал Гаджиеву, что его привезли к нескольким небольшим строениям, "которые напоминали избушки", и показали, что в одном из этих строений пытают током его знакомого Ислама, а в соседнем пытают другого его знакомого, Гасана. "Он стонал от боли и отвечал на вопросы тех, кто его пытал. От шока и ужаса я не мог разобрать, о чём они говорили", - приводятся в публикации слова Мирзалиева.

По словам Мирзалиева, его завели в третью "избушку". "На деревянном полу повсюду виднелись засохшие пятна крови. В помещение за мной вошли четыре человека. Один из них резко схватил меня за скованные кисти и подсëк ногой. Я рухнул на правое плечо, которое вылетело от удара о пол (при каждом резком движении оно вылетает по сей день). Меня начали бить ногами и руками по телу и бутылкой с водой по голове. Мне говорили: "Ты признаешься во всём, что мы от тебя потребуем! Здесь все признаются!". Но в чем именно я должен бы признаться - не объясняли", - рассказал арестованный.

Мирзалиев сообщил, что затем его тоже пытали током. "Меня тянули за бороду, прижигали зажигалкой, били, но на фоне пыток током я не обращал на это внимания. Они постоянно смеялись. Точно могу сказать, мои мучения доставляли им большое удовольствие", - привел Гаджиев слова сокамерника.

По словам Мирзалиева, его просьбы прекратить пытки не подействовали. "Я говорил, что у меня четверо детей, что с утра до вечера работал на маршрутке, чтобы прокормить семью, что у меня только что родился ребенок… В ответ они только издевались и обзывали меня матом. Стали говорить, что они поиздеваются над моими родителями и супругой. После около трёх часов они остановились", - рассказал он.

Абдулмумин Гаджиев в своей публикации анонсировал продолжение рассказа сокамерника и привел имена, звания и должности трех сотрудников силовой структуры в Дербенте, которые, как утверждается в материале, были среди 4-5 человек, пытавших Мирзалиева.

Управление СКР по Дагестану, по состоянию на 10.17 мск 17 июня, не опубликовало на своем сайте информацию о проверке заявления омбудсмена.

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