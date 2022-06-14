Журналисты оценили реакцию прохожих на пикеты в поддержку Гаджиева

14 июня 2022, 01:50

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Заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов и учредитель издания Магди Камалов, которые провели одиночные пикеты в Махачкале в поддержку коллеги Абдулмумина Гаджиева, отметили разную реакцию прохожих на акции. По их словам, одни прохожие поддерживали пикетчиков, другие старались не обращать на них внимания.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева регулярно проводят на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку, на которых также требуют остановить преследование журналистов и освободить политзаключенных. 13 июня коллеги Гаджиева на пикетах напомнили, что журналист был задержан три года назад, и призвали освободить его.

Журналист "Черновика" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун", известным как Абу Умар Саситлинский (Исраил Ахмеднабиев), который объявлен в розыск по делу о терроризме. Гаджиев настаивает на своей невиновности, а его коллеги считают преследование журналиста давлением на него.

Заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов, который провел одиночный пикет 13 июня в центре Махачкалы, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что потребовал освободить Абдулмумина Гаджиева и прекратить его уголовное преследование.

По словам Магомедова, реакция прохожих на пикет на этот раз была достаточно активной. Среди них были и те, кто выражал слова благодарности. В основном, отметил журналист, реагировали местные жители, а приезжие обращали мало внимания на пикетчика.

Учредитель "Черновика" Магди Камалов, который вышел на одиночный пикет с требованием "Свободу журналистике", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" о слабой реакции со стороны прохожих и водителей проезжающих мимо автомобилей.

По мнению Камалова, приезжие не совсем понимают, как реагировать на одиночные пикеты, и, проходя мимо, стараются не замечать пикетчика. Прийти к таким выводам Камалову позволили наблюдения за реакцией прохожих и автомобилистов. Во время предыдущих пикетов Камалова многие туристы, по его словам, подходили и выражали поддержку. При этом учредитель "Черновика" считает, что слабая реакция на пикеты может быть связана с жаркой погодой.

Водители автомобилей, по словам журналиста, в большинстве реагировали положительно, однако были и те, которые не поддерживали одиночный пикет. Так, например, один из водителей, проезжая мимо одиночного пикета, продемонстрировал свое несогласие, показав большой палец вниз. В ответ Камалов жестом поблагодарил водителя за такую реакцию.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования московского журналиста Ивана Голунова, заявили участники онлайн-дискуссии, состоявшейся на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Более подробно о деле Гаджиева можно узнать в материале "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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