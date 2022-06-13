Коллеги Гаджиева приурочили пикеты к годовщине его задержания

13 июня 2022, 16:06

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Три года назад журналист "Черновика" Абдулмумин Гаджиев был задержан и арестован, напомнили его коллеги, и на одиночных пикетах в центре Махачкалы призвали освободить журналиста.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева регулярно проводят на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку, на которых также требуют остановить преследование журналистов и освободить политзаключенных. Так, 6 июня два пикета провели заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов и учредитель издания Магди Камалов. Прохожие активно интересовались пикетами и расспрашивали о судьбе Гаджиева, рассказал Магомедов.

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун", известным как Абу Умар Саситлинский (Исраил Ахмеднабиев), который объявлен в розыск по делу о терроризме. Гаджиев настаивает на своей невиновности, а его коллеги считают преследование журналиста давлением на него.

Два одиночных пикета на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева, неподалёку от комплекса зданий МВД и УФСБ по Дагестану, сегодня провели Магомед Магомедов и Магди Камалов, следует из публикаций в Telegram-канале "Черновика".

"Наши требования к властям остаются те же: свободу Абдулмумину Гаджиеву! Прекращение абсурдного, построенного на лжи и фантазиях, уголовного дела, возбужденного в отношении нашего коллеги!" – говорится в одной из публикаций.

Сообщения проиллюстрированы фотографиями, на которых Магомед Магомедов стоит с плакатом: "Свободу Абдулмумину Гаджиеву", а Магди Камалов – с плакатом: "Свободу журналистике!".

"Ровно три года назад по сфальсифицированным доказательствам и ложным доносам был арестован журналист Абдулмумин Гаджиев. Требуем прекратить незаконное уголовное преследование", – отмечается в публикации "Черновика".

Силовики задержали Абдулмумина Гаджиева 14 июня 2019 года. Решение о его аресте суд принял 18 июня того же года.

На последнем заседании суда по делу Гаджиева, Тамбиева и Ризванова (дата заседания в публикации не указана. 6 июня адвокат Гаджиева сообщил "Кавказскому узлу", что следующее заседание намечено на 9 июня. – Прим. "Кавказского узла") был допрошен брат Исраила Ахмеднабиева (известного как Абу Умар Саситлинский) Сааду Ахмеднабиев. На вопрос об интервью с Саситлинским, которое, в том числе инкриминируют Гаджиеву, Сааду Ахмеднабиев ответил: "На тот период интервью у него не брали только самые ленивые журналисты. Как национальные, так и республиканские газеты брали", сообщил сегодня "Черновик" на своем сайте.

Напомним, Сааду Ахмеднабиев – свидетель защиты. 2 июня он сообщил суду, что его брат открыто называл чуждыми мусульманам идеи запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". Также он рассказал, что Исраил Ахмеднабиев публично критиковал боевиков. По словам свидетеля, Абдулмумин Гаджиев не участвовал в деятельности Исраила Ахмеднабиева, а о Тамбиеве он узнал только после возбуждения уголовного дела.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования московского журналиста Ивана Голунова, заявили участники онлайн-дискуссии, состоявшейся на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Более подробно о деле Гаджиева можно узнать в материале "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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