Политологи оценили последствия ухода IKEA из Адыгеи

17 июня 2022, 00:08

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Уход IKEA существенно отразится на экономике и рынке труда в Адыгее, если только у компании не появится новый собственник, который продолжит развивать бизнес, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Местным сотрудникам, потерявшим работу, придется искать ее в Краснодаре, условия их труда ухудшатся, предположили они.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 марта шведская компания IKEA, которая специализируется на продаже мебели и товаров для дома, заявила о приостановке работы в России и Белоруссии. Жители Краснодара выстроились в очередь в магазин по продаже мебели и товаров для дома IKEA.

15 июня IKEA заявила, что решила продать четыре фабрики в России. В компании сообщили, что в последние месяцы ситуация с бизнес-процессами и логистическими цепочками по всему миру сильно ухудшилась. "Мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, группа компаний Inter IKEA и группа компаний Ingka приняли решение сократить масштаб бизнеса в России", - привело сообщение российского представительства РИА "Новости". Принадлежащие компании торговые центры "Мега" пока продолжат работу. Штат сотрудников на производствах будет уменьшен, говорится в сообщении. Ранее IKEA пообещала продлить выплаты зарплат почти 15 тысячам сотрудникам в России до августа, писал 11 мая журнал Retail-loyalty.

Член Совета по правам человека при главе Адыгеи, руководитель регионального отделения "Общества защиты природы" Валерий Бриних считает уход IKEA локальным ударом по местной экономике. "Речь про 300-400 человек, которые лишаться работы. Это такой локальный удар. Но в целом на макроэкономику региона это не повлияет. Да, компания большая и мощная, но сотрудники найдут новую работу и рынок труда сильно не пострадает", - сказал он "Кавказскому узлу".

Однако уход компании сильно скажется на конкретном населенном пункте, полагает он. "Яблоновский интенсивно развивался именно за счет того, что в поселке работала IKEA. Уход компании, конечно, станет проблемой для поселка. Населенный пункт не будет так динамично развиваться, как раньше. Ну и жителям придется искать работу в Краснодаре. Но особых проблем у них не возникнет, поскольку трудовой рынок Адыгеи и Краснодарского края - это единый кластер, и люди всегда были ориентированы на Краснодар", - отметил Бриних.

IKEA может повторить сценарий с McDonald’s, считает он. "Сейчас в России принято менять собственника компании, а все остальное, что принадлежит компании, оставлять, вплоть до производства, сотрудников. Здесь то же самое будет, мне кажется", - заявил он.

В марте McDonald's приостановил работу в России и объявил о закрытии ресторанов. В мае стало известно о продаже бизнеса американской корпорацией российскому предпринимателю Александру Говору. Первые заведения преемника сети ресторанов быстрого питания McDonald's открылись 12 июня в Москве под брендом "Вкусно и точка", сообщил ТАСС.

Директор краснодарского Центра прикладной социологии и политологии» Геннадий Подлесный согласен, что IKEA ждет судьба McDonald’s. "Уход IKEA не сильно ударит по экономике региона. В целом как такового ухода не будет. Сменится собственник, магазины и заводы останутся. Возможно, изменится ассортимент. Но не полностью, поскольку почти все, что продавалось в России, у нас и производилось", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, сотрудники IKEA смогут продолжать работать после смены собственника. "Название компании поменяют, и все. Может, так даже лучше будет", - отметил он.

Уход IKEA не будет сильным ударом по республиканскому бюджету, уверен старший научный сотрудник Лаборатории институциональных проблем Института экономической политики Гайдара Сергей Жаворонков. "На российский рынок достаточно сильно влияют только газ и нефть. Компания основные налоги платит в местный бюджет, налог на прибыль идет в региональный бюджет. Но уход этой компании не сильно скажется на экономике региона, поскольку на ее месте будет другая компания, которая будет платить те же налоги в тот же бюджет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Жаворонкова, действующие сотрудники IKEA столкнутся с проблемами поиска работы после ухода компании с российского рынка. "Конечно, трудоустроиться с опытом работы в IKEA будет проще, но эта работа будет оплачиваться не так, как в IKEA. Это надо понимать. В этом плане сотрудники пострадают. И такого отношения, как в IKEA, не будет в других компаниях", - считает он.

Не стоит говорить о какой-то катастрофе для рынка труда в связи с уходом IKEA, заявил кубанский политолог Андрей Решетов. "Во-первых, точной информации о завершении выплат сотрудникам ИКЕА после августа еще нет. Есть возможность, что они продолжатся. Во-вторых, говорить о какой-то катастрофе для рынка труда не стоит. Уже достаточное число компаний ушло из России, однако какой-то критичной ситуации пока не наблюдается. Насколько я знаю, работники из сферы обслуживания нашли себе работу в смежных отраслях, в российских компаниях. Плюс у них имелся значительный запас времени, чтобы подготовить новое место для трудоустройства", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Решетов считает, что Яблоновский развивался в последние годы не из-за IKEA, а из-за серьезного роста плотности населения в самом Краснодаре. "Поток жителей в центр Краснодарского края стал настолько мощным, что жилья, инфраструктуры стало просто не хватать. Как итог, появилась новая точка роста – Яблоновский, который еще ближе к центру, чем ряд районов внутри самого Краснодара", - подчеркнул он.

По его словам, остальные районы Адыгеи больше связаны со своими районными центрами и Майкопом.

Политолог уверен, что Яблоновский, территория Новой Адыгеи будут развиваться и дальше без IKEA. "Потому что есть спрос на жилье, на близкое к Краснодару проживание. Без IKEA эти же территории ждет плотная интеграция с краевой столицей. Правда, из-за переориентации на внешнеполитический курс сложно сказать, в какой форме это именно будет. Надо заключать дополнительные соглашения о сотрудничестве между субъектами, чтобы жители получили комфортные условия для жизни", - считает он.

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