Суд смягчил приговор ингушскому активисту Мякиеву

15 июня 2022, 23:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд признал ингушского активиста Багаудина Мякиева виновным в применении насилия к сотрудникам Росгвардии на митинге в Магасе и приговорил его к полутора годам лишения свободы. Мякиев ранее отбыл по этому делу срок на четыре месяца больше, а значит может претендовать на компенсацию, считает адвокат.

Как писал "Кавказский узел", дело Багаудина Мякиева о применении насилия к двум силовикам в ходе протестов в Магасе слушается в Железноводском городском суде. На видеозаписи, которую исследовали в суде 7 июня, не видно лица человека, который кидал стулья в росгвардейцев, к тому же он делал это правой рукой, что противоречит данным обвинительного заключения, сообщил активист Багаудин Мякиев, обвиняемый в применении насилия к представителю власти на митинге в Магасе. 10 июня было сорвано судебное исследование вещдоков по делу Мякиева: суд запросил для исследования его одежду, по которой активист был опознан как человек, который в ходе протестов в Магасе бросал стулья в силовиков, но следствие не предоставило ее. Во время допроса в суде Мякиев вновь заявил о своей невиновности.

Багаудин Мякиев 20 февраля 2020 года был осужден на один год и девять месяцев колонии-поселения. Активист признал, что на митинге отбросил стулья в сторону силовиков, но заявил, что не целился в росгвардейцев. 27 августа 2020 года был освобожден из исправительной колонии №6 Ставропольского края в связи с отбытием срока наказания. 18 января Пятый кассационный суд в Пятигорске отменил приговор активисту по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Дело 9 февраля поступило на новое рассмотрение в Железноводский горсуд.

Сегодня на прениях в Железноводском городском суде по делу ингушского активиста Багаудина Мякиева прокурор попросил приговорить его к году и семи месяцам колонии, сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Суд признал Багаудина Мякиева виновным в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, к сотрудникам Росгвардии (ч.1. ст. 318 УК РФ) на митинге в Магасе 27 марта 2019 года. В действиях Мякиева судья усмотрела политический мотив и приговорила к одному году и шести месяцам лишения свободы, сообщила сегодня в своем Telegram-канале команда бывшего Правозащитного центра "Мемориал"**.

Так как ранее ингушский активист уже был осуждён по этому делу на один год и десять месяцев лишения и отбывал наказание в колонии общего режима, то новый приговор носит формальный характер и не предусматривает заключения Мякиева под стражу, отметили правозащитники.

Так как новое наказание меньше уже отбытого, то получается, что Мякиев пересидел в колонии лишние четыре месяца и может претендовать на компенсацию за причинённый моральный вред, считает адвокат Магомед Аушев.

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости об уголовном деле лидеров протеста публикуются на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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* включен Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

***21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.