Активисты назвали дело против блогера Сидамона ущемлением свободы слова

15 июня 2022, 19:21

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дело против осетинского блогера Батраза Мисикова связано с его гражданской позицией. Если суд признает его виновным, это может стать началом массового преследования за высказывание собственного мнения, указали опрошенные "Кавказским узлом" активисты и блогеры.

Как писал "Кавказский узел", 11 мая стало известно, что блогер из Северной Осетии Батраз Мисиков, пишущий под псевдонимом "Батраз Сидамон", обвинен в пропаганде превосходства русских над осетинами и разжигании ненависти к КПРФ и государству. Поводом для административного дела стал пост с комментарием инициативы активистов движения "Ныфс" переименовать улицу Ленина в честь Героя Советского Союза Тогузова. Защита блогера настаивает на том, что Мисиков реализовал свое право на свободу слова. По ходатайству защиты рассмотрение дела было перенесено в Беслан, по месту жительства блогера. Допрос лингвиста на заседании суда 14 июня, который проводил экспертизу поста Мисикова, выявил нарушения в процедуре, защита потребовала признать его заключение недействительным. Дело о разжигании ненависти "шито белыми нитками", указал блогер.

Независимая экспертиза противоречит выводам экспертов частной компании, которые проанализировали публикацию Мисикова, заявил адвокат. Высказывание блогера может быть поводом для дискуссии, но не для возбуждения дела, указал комитет "Матери Беслана".

На судебное заседание по делу блогера Батраза Мисикова, которое состоялось 14 июня, пришли не только родственники и друзья подсудимого, но и местные активисты – представители комитета "Матери Беслана", журналист Заур Фарниев, блогер Алик Пухаев, Агунда Бекоева из организации "Хотае" и Вале Газзати из организации "Ныфс".

Пост, который послужил поводом для возбуждения административного дела против Мисикова, был написан в поддержку идеи переименовать улицу Ленина во Владикавказе. Дать улице Ленина имя героя Советского Союза, награждённого орденом Ленина Каурбека Тогузова, предлагал Вале Газзати из общественной организации "Ныфс" ("надежда" в переводе с осетинского - Прим. "Кавказского узла").

"На мой взгляд, сейчас на Сидамоне отрабатывается технология "мягких репрессий", когда блогера с помощью статьи КОАП 20.3.1 заставляют замолчать на год. В ином случае, могут завести второе такое же дело, что приведет к уголовному преследованию. Если с Батразом это получится, то о какой-то гражданской блогерской активности можно будет забыть в Осетии", сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Автор блога и подкаста об Осетии Rajdian Алик Пухаев с начала следствия над блогером активно поддерживает Мисикова. "Если все же Батраза Сидамона признают виновным по этому абсурдному делу, то для всех неанонимных блогеров Осетии настанут сложные времена. Фактически, теперь за любую формулировку можно привлечь, любая публичная деятельность будет под запретом. Сработает палочная система и такие дела (станут массовыми). Сейчас главная цель властей - заткнуть Батраза, просто, чтобы он перестал вообще что-либо писать. И данное дело - это последнее китайское предупреждение перед чертой, за которой идет уголовное преследование", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Если суд признает Батраза Мисикова виновным, это может стать точкой невозврата для всех активистов Северной Осетии, заявила основательница сообщества против домашнего насилия "Хотае" Агунда Бекоева. "Если решение будет принято не в пользу Сидамона, не в пользу здравого смысла, то всем пишущим, выражающим своё мнение людям Осетии будет понятно, что вот она - точка невозврата, после которой может начаться самая настоящая охота на ведьм. Думаю, это будет такой исторический момент не только для блогосферы, но и для всех осетин, которые пишут и говорят о чем-то за пределами своей квартиры. Я не помню времени за последние десять лет, когда кто-то мог (выражать свое мнение), не опасаясь внимания правоохранительных органов излишнего. Нужно понимать, что дело Сидамона - это следствие всего, что происходило последних 10-20 лет, - отметила она.

Бекоева все же выразила надежду на справедливое решение суда. "Думаю, Батраза преследуют за его гражданскую позицию, однако, мне кажется, что в этом деле есть конкретные заказчики, недоброжелатели. (...) Несмотря на это всё, я надеюсь на справедливость и беспристрастность нашего суда", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла"

С мнением, что блогера преследуют за его открытую гражданскую позицию согласился и главный редактор литературного журнала "Дарьял" Алан Цхурбаев. "Сидамон, на мой взгляд, стоит и всегда стоял на независимых позициях и с властью аффилирован никогда не был (...). Это позволяло ему последовательно критиковать действия местных властей вне зависимости от того, кто именно их олицетворяет. Но его позиция - это всегда позиция профессионального политолога и здравого аналитика, которая не приемлет резких и некорректных высказываний в адрес отдельных личностей или группы лиц. Поэтому, боюсь, что реальной причиной преследования стала именно позиция Сидамона, а не отдельное высказывание. Конечно, в случае обвинительного приговора, это может негативно повлиять на ситуацию со свободой слова на уровне местной блогосферы, ведь это первый подобный процесс против хорошо известного в республике блогера", - указал он.

Канал Батраза Мисикова (Sidaemon) в Тelegram был создан 27 ноября 2019 года, к 19.00 15 июня у него насчитывается 2777 подписчика. Блогер много пишет о советском наследии в Северной и Южной Осетии, о сохранении пиетета к Сталину, культуре и истории осетин. Мисиков не раз вступил в полемику с другими блогерами, которые пишут об Осетии, чаще всего спорные вопросы касаются истории и ее различных толкований. В последние месяцы блогер освещал выборы президента в Южной Осетии, занимая активную антибибиловскую позицию, и спецоперацию на Украине, в том числе участие в ней военных из Северной и Южной Осетии. Последние посты Мисикова в основном касаются предъявленных ему обвинений "в разжигании межнациональной розни". В посте от 4 июня блогер говорит, что лингвист Оскар Кунавин, который проводил экспертизу, "в исследовании для местного ФСБ доказывал, что я пропагандирую "превосходство русских над осетинами", а в протоколе опроса, фотография которого приводится в посте, говорится "о негативной оценке русских". "Я, конечно, ничье превосходство не пропагандировал, но забавно, что дипломированный языковед (...) считает "превосходство" негативной оценкой", - указал блогер.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.