Осетинский блогер назвал сфабрикованным дело о разжигании ненависти

14 июня 2022, 21:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Допрос лингвиста, который проводил экспертизу поста осетинского блогера Батраза Мисикова (Сидамона), выявил нарушения в процедуре, защита потребовала признать его заключение недействительным. У суда нет доказательств вины Мисикова, заявил адвокат. Дело о разжигании ненависти "шито белыми нитками", указал блогер.

Как писал "Кавказский узел", 11 мая стало известно, что блогер из Северной Осетии Батраз Мисиков, пишущий под псевдонимом "Батраз Сидамон", обвинен в пропаганде превосходства русских над осетинами и разжигании ненависти к КПРФ и государству. Поводом для административного дела стал пост с комментарием инициативы активистов движения "Ныфс" переименовать улицу Ленина в честь Героя Советского Союза Тогузова. Защита блогера настаивает на том, что Мисиков реализовал свое право на свободу слова. По ходатайству защиты рассмотрение дела было перенесено в Беслан, по месту жительства блогера.

Независимая экспертиза противоречит выводам экспертов частной компании, которые проанализировали публикацию Мисикова, заявил адвокат. Высказывание блогера может быть поводом для дискуссии, но не для возбуждения дела, указал комитет "Матери Беслана".

На второе слушание по делу о разжигании ненависти к КПРФ и государству Мисикова пришли поддержать чуть больше двадцати человек - родственники и друзья, в числе которых были бывшие заложники захваченной террористами школы 1 в Беслане и представители комитета "Матери Беслана". Кроме корреспондента "Кавказского узла" из представителей прессы на суде было только одно местное негосударственное издание.

Судья Руслан Сатцаев удовлетворил несколько ходатайств защиты – вести протокол судебного заседания, а также приобщить к делу исследование, которое защита заказала у независимого эксперта.

В суде сегодня допросили Оскара Кунавина, который проводил экспертизу от ООО "Луч". Он заявил, что был предупрежден об ответственности перед проведением исследования. Однако защита обратила внимание, что Кунавин подписал предупреждение об ответственности 12 апреля, само же исследование начато по документам 8 апреля и окончено 11 апреля – то есть по документам Кунавин подписал предупреждение задним числом. Кунавин объяснил это несоответствие опечаткой: "Эти цифры находятся рядом на клавиатуре. Я просто нечаянно нажал 11 вместо 12", - сказал он на суде.

Защита выяснила у Кунавина, что передача материалов для исследования проводилась без соблюдения протокола – по рассказам эксперта, ему позвонил знакомый сотрудник ФСБ и просто передал нарочным документы на исследование и также забрал их. Неизвестно, был ли между ООО "Луч" и УФСБ заключён договор, платёжные документы отсутствуют: "Я сделал это исследование безвозмездно в соответствии со своей гражданской позицией", - заявил Кунавин.

Защита пыталась выяснить, почему Кунавин в своем исследовании, отвечая на вопрос содержится ли в тексте блогера слова и высказывания, разжигающие ненависть к каким-либо социальным группам, охарактеризовал коммунистов и государство "социальной группой", в то время как независимый эксперт не посчитал так. На этом определении строится обвинение Мисикова в экстремизме. Кунавин ответил, что не имеет специального социологического образования и что не нужно быть социологом, чтобы опередить что есть социальная группа, а что нет: "Коммунистов объединяют идеалы, не нужно быть физиком, чтобы сказать, что это микрофон. Я ничего не поддерживаю и ничего не опровергаю", - объяснял Кунавин под легкий смех в зале.

Прокурор Макиев ходатайствовал о новом исследовании, которое проведет экспертно-криминалистический центр МВД, а защита в свою очередь попросила признать недействительной экспертизу ООО "Луч". На эти ходатайства судья даст ответ на следующем заседании.

Суд занимается расследованием, которым должна была заниматься прокуратура, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мисикова Агубе Галуев. По его словам, нет необходимости проводить уже третью экспертизу, на которой настаивает прокурор. "Мы возражаем против этой экспертизы, потому что она избыточна, нет необходимости в ее назначении. У нас есть заключение независимого эксперта Новожиловой, которого достаточно для административного расследования. Никакого расследования не было сделано, материалы направили в суд. Таким образом они фактически признают, что доказательств в виновности Батраза у них нет, они не добыты и не представлены. Суд не должен заниматься сбором доказательств, это неправильно", - заявил адвокат.

Сам Батраз Мисиков считает, что его дело сфабриковано. "В суде присутствовали около трех десятков человек и все они видели эти оправдания. Кунавин фактически признал нарушения в датах. То, что дело шито белыми нитками, мы все могли наблюдать сегодня в реальном времени. Были моменты, когда мне было смешно и не только мне - все понимали, что происходит", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Батраз Мисиков был заложником в захваченной террористами бесланской первой школы в 2004 году. События 2004 года воспитали его гражданином, человеком неравнодушным, переживающим за свой народ и его будущее, заявил в мае комитет "Матери Беслана".

Поддержать Мисикова пришла Анета Гадиева из комитета "Матери Беслана". "У каждого человека может быть свое мнение. Он высказал свое мнение, но это ведь никому не угрожает. У меня тоже другие взгляды, как у человека, выросшего на идеалах социализма. У молодежи свое мнение, но это не повод для преследования, а повод для дискуссии. Сегодня мы видели эксперта, который не смог убедить суд в том, что он написал", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

С ней согласилась и другая представитель комитета "Матери Беслана" Марина Пак. "Мне дороги советские идеалы, но мы сами их разрушили и эти дети выросли в этом. Я прочитала текст Батраза и увидела в нем больше патриотизма, чем в тех, кто решил, что этого парня сейчас надо засудить. Там нет национализма, это просто его мнение", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"То, что Батраз пережил в детстве, он не забыл и никогда не забудет. И будет делать всё, чтобы укреплять мир и делать пространство более открытым и свободным", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" также побывавшая на заседании суда Рита Сидакова из "Матерей Беслана".

Канал Батраза Мисикова (Sidaemon) в Тelegram был создан 27 ноября 2019 года, к 21.0 14 июня у него насчитывается 2752 подписчиков. Блогер много пишет о советском наследии в Северной и Южной Осетии, о сохранении пиетета к Сталину, культуре и истории осетин. Мисиков не раз вступил в полемику с другими блогерами, которые пишут об Осетии, чаще всего спорные вопросы касаются истории и ее различных толкований. В последние месяцы блогер освещал выборы президента в Южной Осетии, занимая активную антибибиловскую позицию, и спецоперацию на Украине, в том числе участие в ней военных из Северной и Южной Осетии. Последние посты Мисикова в основном касаются предъявленных ему обвинений "в разжигании межнациональной розни". В посте от 4 июня блогер говорит, что лингвист Оскар Кунавин, который проводил экспертизу "в исследовании для местного ФСБ доказывал, что я пропагандирую "превосходство русских над осетинами"", а в протоколе опроса, фотография которого приводится в посте, говорится "о негативной оценке русских". "Я, конечно, ничье превосходство не пропагандировал, но забавно, что дипломированный языковед (...) считает "превосходство" негативной оценкой”, - указал блогер.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

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