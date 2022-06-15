Зампрокурора на Кубани осужден по делу о взяточничестве

15 июня 2022, 11:21

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Суд в Краснодарском крае признал бывшего заместителя прокурора Успенского района Александра Деева виновным в получении взятки и приговорил к семи годам и 10 месяцам колонии.

Как писал "Кавказский узел", зампрокурора в Успенском районе был заподозрен в вымогательстве взятки весной 2021 года. По версии следствия, он попросил 200 тысяч рублей за отказ от уголовного преследования директора предприятия.

Успенский районный суд признал бывшего зампрокурора виновным в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК России). Он приговорен к семи годам и 10 месяцам исправительной колонии строгого режима и штрафу в миллион рублей. Также Александр Деев лишен права в течение шести лет занимать определенные должности в госорганах, сказано в сообщении, опубликованном сегодня в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

Судом установлено, что в марте 2021 года Деев предложил директору предприятия, в отношении которого полиция проводила проверку, передать ему взятку в размере 250 тысяч рублей. За эти деньги зампрокурора обещал, что по результатам проверки будет отказано в возбуждении уголовного дела. Позднее сумма была снижена до 200 тысяч рублей. 17 марта 2021 года Деев был задержан при получении взятки. "В судебном заседании подсудимый не признал вину в получении взятки, настаивая на том, что его действия следует квалифицировать как покушение на мошенничество, вину в котором он признает в полном объеме. От дальнейших показаний подсудимый отказался", - говорится в сообщении.

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