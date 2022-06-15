Протесты студентов не убедили руководство Тбилисского университета разрешить онлайн-экзамены

15 июня 2022, 05:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Несмотря на продолжительные протесты студентов Тбилисского госуниверситета и обещание академического совета разрешить сдавать экзамены дистанционно, руководство вуза выпустило официальное заявление, в котором сообщило о проведении итоговых экзаменов в очном формате.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 мая студенты Тбилисского госуниверситета (ТГУ) провели акцию протеста, на которой потребовали сохранить дистанционное обучение. Они заявили, что в Тбилиси слишком высокая стоимость аренды жилья. 4 июня академический совет вуза решил предоставить некоторым студентам бесплатное проживание в общежитии, но отказал в проведении сессии онлайн. 11 июня студенты захватили кабинет ректора. Во время студенческого протеста пострадали сотрудники вуза, четверо из них были госпитализированы. 12 июня студенты согласились разблокировать ректорат вуза в обмен на отставку ректора и встречу с министром образования Грузии, чтобы обсудить с ним вопрос о сохранении дистанционного обучения.

Тбилисский государственный университет имени И. Джавахишвили (ТГУ) распространил 14 июня заявление, в котором отказался проводить экзамены онлайн, как того требуют студенты. "Финальные экзамены на всех факультетах университета начнутся с 20 июня. Экзамены будут проводиться в аудиториях и экзаменационных центрах для обеспечения объективной оценки знаний студентов и равных условий", - приводят заявление "Новости-Грузия".

Администрация вуза также призвала студентов покинуть ректорат, перейти к переговорам и обсудить все "актуальные вопросы", сообщает "Грузия-онлайн".

Напомним, в конце мая студенты ТГУ рассказывали, у вуза есть два общежития - Багеби и Лиси, но, по их словам, условия проживания в Багеби просто нечеловеческие, а Лиси не соответствует потребностям такого количества студентов. В 2019 году университет решил построить еще одно общежитие, но тогда проект провалился, отметили они. На то, что в общежитии в Лиси не хватает мест, также 4 июня жаловался еще один студент.

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