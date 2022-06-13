Студенты в Тбилиси потребовали реакции властей на их акцию протеста

13 июня 2022, 08:41

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Студенты Тбилисского госуниверситета согласились разблокировать ректорат вуза в обмен на отставку ректора и встречу с министром образования Грузии, чтобы обсудить с ним вопрос о сохранения дистанционного обучения из-за высоких цен на аренду жилья в Тбилиси.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 мая студенты Тбилисского госуниверситета (ТГУ) провели акцию протеста, на которой потребовали сохранить дистанционное обучение. Они заявили, что в Тбилиси слишком высокая стоимость аренды жилья. 4 июня вуз решил предоставить некоторым студентам бесплатное проживание в общежитии, но отказал в проведении сессии онлайн. 11 июня студенты захватили кабинет ректора, после чего руководство вуза согласилось выполнить требование по изменению формата экзаменов. Во время студенческого протеста пострадали сотрудники вуза, четверо из них были госпитализированы.

Студенты ТГУ пятый день проводят акцию протеста, они продолжают находиться в ректорате вуза, информировал сегодня на своем сайте телеканал "Рустави 2".

Протестующие согласились покинуть ректорат вуза если с ними встретится министр образования Грузии для того, чтобы обсудить вопрос о сохранении дистанционного обучения. Министр пообещал встретится со студентами сегодня и рассмотреть их требования. Студенты также потребовали отставки ректора ТГУ,

Телеканал также опубликовал видеорепортаж, на кадрах которого показаны молодые люди в помещении. Они сидят на стульях и креслах, разговаривают между собой и просматривают свои смартфоны, на лицах большинства из них улыбки. Обстановка на кадрах видео в целом спокойная.

Напомним, в конце мая студенты ТГУ рассказывали, у вуза есть два общежития - Багеби и Лиси, но, по их словам, условия проживания в Багеби просто нечеловеческие, а Лиси не соответствует потребностям такого количества студентов. В 2019 году университет решил построить еще одно общежитие, но тогда проект провалился, отметили они. На то, что в общежитии в Лиси не хватает мест, также 4 июня жаловался еще один студент.

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