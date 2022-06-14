Армянская оппозиция отказалась от круглосуточной акции протеста в Ереване

14 июня 2022, 22:28

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Оппозиция сворачивает палаточный городок на площади Франции в Ереване и меняет стратегию борьбы, но не ее цели, и активисты должны быть готовы при необходимости вернуться к 24-часовому протестному режиму, заявил на митинге оппозиционный политик Ишхан Сагателян. Сторонники протестного движения провели сегодня также шествие по центральным улицам Еревана.

Как сообщал "Кавказский узел", сторонники оппозиции проводят акции неповиновения с требованием отставки премьер-министра Армении с 25 апреля. Последняя массовая акция протеста прошла 11 июня. Участники акции молодежного крыла оппозиционного движения "Сопротивление" заявили, что власти арестами пытаются погасить оппозиционное движение. На площади Франции находятся участники протеста, требующие также прекращения политических репрессий и освобождения активистов, задержанных на последних митингах.

Возмущение сторонников оппозиции вызвало заявление Пашиняна, сделанное им 13 апреля. Премьер тогда допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. Массовые акции протеста были начаты несмотря на то, что 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха.

Сторонники оппозиции провели в Ереване очередной митинг с требованием отставки правительства Пашиняна, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир портала Yerkir.am.

После митинга сторонники протестного движения прошлись шествием по центральным улицам столицы Армении. Участники шествия скандировали "Никол – предатель", "Армения без Никола", "Единения. Борьба. Победа". В акции принял участие второй президент Армении Роберт Кочарян.

Бывший генеральный секретарь МИД Армении, чрезвычайный и полномочный посол Ваагн Меликян напомнил слова Героя Армении Монте Мелконяна (погиб в 1993 году в войну в Нагорном Карабахе - прим. "Кавказского узла"), который в одном из своих интервью заявил, что "если потеряем Арцах (Нагорный Карабах - прим. "Кавказского узла"), перевернем последнюю страницу истории Армении".

"Этот постулат был непререкаем независимо от ошибок и просчетов властей, им было воспитано поколение независимости. Но из-за предумышленной политики армянских властей Армения подошла к черте, пересечение которой угрожает потерей суверенитета и государственности, а также ставит крест на Арцахе", - заявил он на митинге.

Дипломат обвинил власти в намеренном развале дипломатического корпуса, который, по его словам, был в состоянии противостоять вызовам и угрозам. "Воцарения мира желает любой армянин, однако это не должно произойти любой ценой. Нельзя допустить подписания мирного договора за счет национальных и государственных интересов", - отметил Меликян.

Депутат фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян сообщил, что, благодаря внешним связям парламентской оппозиции, Европарламент принял резолюцию, согласно которой карабахский конфликт не разрешен.

"В резолюции также указано, что именно Азербайджан инициировал 44-дневнюю войну. Ранее Европарламент уже заявлял, что мандатом на посредническую миссию наделена Минская группа, а сам конфликт должен быть урегулирован на основе трех принципов. И утверждения властей, что международное сообщество настаивает на снижении планки касательно статуса Арцаха, ложные. Международное сообщество, на которое ссылается Пашинян, это Турция и Азербайджан", - заявил он на митинге.

Мамиджанян считает, что власти действуют согласованно с руководством Азербайджана. "Секретарь Совбеза Азербайджана заявил, что в ходе переговоров не обсуждается статус Арцаха, а термин "карабахский конфликт" вынесен вне переговорного процесса. Сегодня Пашинян в интервью Al Jazeera ни разу не употребил термин "карабахский конфликт". Он беспрекословно следует требованием Алиева", - подчеркнул депутат.

Вице-спикер парламента Ишхан Сагателян заявил, что 15 июня оппозиция свернет палаточный городок на площади Франции. "Эффективность дальнейшей борьбы не обусловлена палаточным городком. Борьба будет продолжена, меняется стратегия, но не цели", - заявил он на митинге.

По его словам, оппозиция будет последовательна и не допустит подписания какого-либо договора, который ставит под вопрос территориальную целостность страны, и будет добиваться отставки Пашиняна. "Протестное движение должны быть готово к любым развитиям событий, и при необходимости должно оперативно среагировать и вернуться к 24-часовому протестному режиму", - подчеркнул Сагателян.

В то же время политик заявил, что оппозиция будет проводить митинги и шествия, а также будет организовывать общественные обсуждения по профильным темам. "Планируется формирование региональных структур, в том числе в Арцахе и диаспоре, создание банка кадров. Также будем последовательны в защите прав наших сторонников, арестованных в ходе протестных акций", - сказал он.

2 августа исполняется год деятельности правительства, и законодательство позволяет оппозиции воспользоваться еще одним механизмом в достижении основной цели - отставки правительства - вотумом недоверия, добавил вице-спикер. "Мы должны работать по двум направлениям - разработка правовых оснований отставки Пашиняна и формирование общественного требования отставки правительства", - сказал Сагателян.

Оппозиционный политик анонсировал 16 июня в 19.30 (18.30 мск) шествие, а 18 июня в 19.30 (18.30 мск) митинг на площади Франции. По его словам, на митинге оппозиция представит концепцию развития Армении.

Согласно данным "Союза информированных граждан", динамика участия в протестном движении снижается. Так, если 1 мая в митинге оппозиции приняли участие свыше 12 500 человек, то к концу месяца – 28 мая – митинг оппозиции собрал около 5850 человек. Два июньских митинга собрали 2870 человек - 3 июня и 2350 человек - 9 июня. Опрошенные "Кавказским узлом армянские политологи отметили отсутствие широкой общественной поддержки у протестного движения. По их мнению, протестные акции могут сойти на нет, если оппозиция не перейдет к содержательным изменениям.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.