Историко-архитектурный заповедник "Ичеришехер". Фото https://minval.az/

14 июня 2022, 17:52

Житель Баку задержан за граффити с буквой Z

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Полицейские задержали жителя Баку Александра Сапрыкина, заподозрив его в изображении буквы Z на стене историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер". Мужчине грозит административная ответственность.

На крепостной стене в Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер" 13 июня была нарисована буква Z, символизирующая поддержку российской военной спецоперации на Украине.

Сотрудники 9-го отделения полиции Сабаильского района Баку установили личность мужчины, который вечером 13 июня повредил стену одного из исторических зданий. Им оказался 67-летний житель Баку Александр Сапрыкин, сообщило сегодня издание Minval.Az cо ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Полицейские задержали подозреваемого в порче крепостной стены и доставили в участок, ему грозит административная ответственность, проинформировало 1news.Az.

"Кавказский узел" также писал, что 64-летний пенсионер из Ставрополя Василий Гоков был избит после того, как нарисовал букву Z в поддержку российских военных на своем и соседских заборах. Нанесение рисунка с буквой Z на чужом заборе стоит квалифицировать как хулиганство, считает президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в Пятигорске была повреждена буква Z, установленная под надписью "Пятигорск" на склоне горы Машук. 29 мая за повреждение буквы извинился уроженец Гудермеса Рамазан Сулейманов. Видеоролик с его извинениями опубликован в Telegram.

22 февраля, перед началом спецоперации на Украине, президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Москве Декларацию о союзническом взаимодействии. В документе 43 пункта, в которых говорится, в том числе об уважении суверенитета и территориальной целостности, центральной роли ООН в разрешении споров, безопасности в Кавказском и Каспийском регионах, содействии нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Декларация обязывает Баку соблюдать интересы Москвы и создает риск осложнения отношений Азербайджана с Турцией как членом НАТО, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. 

 На фоне спецоперации России на Украине сократились поставки зерна в Азербайджан, но сельхозпредприятиям страны дали "зеленый свет" на поставки в Россию. Товарооборот Азербайджана с Россией вырос, а с Украиной резко сократился, указали азербайджанские экономисты.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Двум сотрудникам "Sputnik-Азербайджан" отказано в праве на проживание в стране", "Аналитики исключили влияние поставок топлива Киеву на азербайджано-российские отношения", "Силовики в Баку сорвали акцию протеста гражданки Украины".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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