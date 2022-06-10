Двум сотрудникам "Sputnik-Азербайджан" отказано в праве на проживание в стране

10 июня 2022, 14:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Главред информагентства "Sputnik-Азербайджан" Вероника Антонова-Тризно и корреспондент агентства Павел Антонов лишены права на временное проживание в Азербайджане. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты связали решение Миграционной службы с публикацией в РИА "Новости" интервью госминистра Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 3 июня в Азербайджане стал недоступен сайт РИА "Новости". МИД Азербайджана объяснил блокировку тем, что это информагентство распространяет информацию, направленную против территориальной целостности Азербайджана, и пропагандирует сепаратизм. Сайт РИА "Новости" заблокирован в Азербайджане в связи с публикацией интервью госминистра Нагорного Карабаха Артака Бегларяна, заявил 5 июня сам министр, подтвердив версию российской стороны.

Миграционная служба Азербайджана сообщила сегодня о прекращении права на временное проживание в стране двух граждан Белоруссии - Вероники Антоновой-Тризно и Павла Антонова. Решение принято 6 июня, следует из информации, опубликованной на сайте службы.

Вероника работает главным редактором информационного агентства "Sputnik-Азербайджан", а ее муж Павел - корреспондентом этого же СМИ, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Согласно статье 62 закона об административном исполнении, решение считается доведенным до адресата спустя 10 дней после публикации в СМИ.

Международная медиагруппа "Россия сегодня" является учредителем сетевого издания РИА "Новости" и проектов "Спутник" в разных странах мира, следует из информации на сайте медиагруппы.

Фактическая высылка из страны двух работников агентства "Sputnik-Азербайджан" последовала спустя три дня после того как в Азербайджане после публикации интервью с госминистром Нагорного Карабаха Артаком Бегларяном был заблокирован сайт РИА "Новости". Распространение российским государственным информационным агентством клеветнических и поощряющих сепаратистские тенденции заявлений, противоречащих территориальной целостности Азербайджана, не соответствует духу дружественных отношений между Азербайджаном и Россией и вызывает глубокое сожаление, заявила официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Данный шаг государственного СМИ РФ не соответствует Соглашению о дружбе, безопасности и стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Россией от 1997 года и Декларации о союзническом взаимодействии от 2022 года, в которой стороны обязались воздерживаться от деятельности, направленной против территориальной целостности и нерушимости границ друг друга", - подчеркнула в официальном заявлении представитель МИД Азербайджана.

По данным на 13.53 мск 10 июня интервью с Артаком Бегларяном на сайте РИА "Новости" недоступно, при попытке зайти по ссылке, по которой ранее открывалось интервью, возникает "Ошибка 404".

Представитель миграционной службы Элнур Калантарли отказался объяснить корреспонденту "Кавказского узла" причину прекращения разрешения на временное проживание для супругов из Белоруссии. По его словам, информация о причине в отказе на проживание является личной и сообщается только адресатам.

Связаться с Вероникой Антоновой-Тризно или Павлом Антоновым по телефонам. указанным на сайте агентства "Sputnik-Азербайджан" корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

С начала работы Антоновой-Тризно в этом агентстве возникла напряженность между ней и азербайджанскими журналистами, работающими в агентстве, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из сотрудников бакинского филиала "Международное информационное агентство "Россия сегодня" на условиях анонимности.

"Вероника Антонова-Тризно не понимает, как относятся в Азербайджане к России и Армении, какие материалы могут вызвать негативное отношение азербайджанского общества. Редакторы-граждане Азербайджана высказывали свое мнение гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, из его аппарата приходили ответы - "разберемся", - рассказал он.

По его словам, после заявления МИД Азербайджана по этому поводу, в текст интервью с Бегларяном были внесены пояснительные редакционные замечания, смысл которых в том, что сказанные Бегларяном формулировки не отражают мнение редакции. Источник говорит, что эти поправки не устроили азербайджанское руководство, поэтому, очевидно, принято решение лишить Антонову-Тризно и Антонова права проживания в Азербайджане.

"Сейчас их в редакции нет, они должны получить из миграционной службы официальное письмо и в течение 10 дней покинуть нашу страну. Наверное, какое-то время мы будем работать без шеф-редактора. В Москве поняли, что направление к нам шеф-редакторов со стороны не приводит к успеху, встречает сопротивление со стороны азербайджанских журналистов в редакции", - сказал источник.

Медиа-эксперт Сеймур Кязымов объяснил прекращение работы в Азербайджане двух журналистов редакционной политикой агентства.

"Причина конфликта - в редакционной политике [издания]. Кого бы другого не прислали из Москвы в "Sputnik-Азербайджан", [политика не изменится], а это вызовет недовольство в Азербайджане. Поэтому я за прекращение работы "Sputnik-Азербайджан" в нашей стране, вне зависимости от того, кто будет им руководить после отъезда Вероники Антоновой-Тризно", - заявил Кязымов.

По его словам, за время с начала спецоперации на Украине официальный Баку не закрывал доступ с азербайджанской территории в российские СМИ. "При этом несколько наших СМИ были лишены доступа на их сайты с российской территории. Если Баку принял решение о закрытии доступа на сайт РИА "Новости", а теперь прекратил право на временное проживание сотрудников агентства в Азербайджане, значит, для этого есть весомые основания", - добавил Сеймур Кязымов.

Опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики ранее указали, что государственные СМИ Азербайджана воздерживаются от интервью с персонами, деятельность которых в России считается сепаратистской, однако РИА "Новости" опубликовало интервью госминистра Нагорного Карабаха, территорию которого власти Азербайджана считают занятой необоснованно. Жители Азербайджана поддержали в соцсети блокировку РИА "Новости".

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