Палатки оппозиционеров на площади Франции в столице Армении. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

14 июня 2022, 13:18

Водитель машины задержан после наезда на палатки оппозиционеров в Ереване

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Полицейские задержали водителя и двух пассажиров машины, наехавшей на палатки оппозиционеров на площади Франции в столице Армении. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщили в полиции.

Как писал "Кавказский узел", на площади Франции находятся участники протеста, требующие отставки премьер-министра Армении, а также прекращения политических репрессий и освобождения активистов, задержанных на последних митингах. В Ереване ежедневно проводятся митинги и шествия, а на площади Франции установлены палатки активистов.

Водитель машины сегодня ранним утром наехал на палатки оппозиционеров на площади Франции, сообщила депутат от блока "Честь имею" Анна Мкртчян.

"Машина на глазах у полицейских, дежурящих на территории, прямо наехала на палатки оппозиционеров, в которых находились люди", - написала депутат на своей странице в Facebook*.

Мкртчян добавила, что "на территории находилось множество полицейских, но они не пресекли действия водителя машины".

Пострадавших в результате инцидента нет. Водитель машины, который наехал на палатки, вместе с двумя пассажирами подвергнуты приводу в полицейский участок в Ереване, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" начальник управления по связям со СМИ Полиции Армении Зарзанд Габриелян.

"Находящиеся на месте полицейские преследовали после инцидента машину марки Mercedes и задержали водителя с пассажирами. По факту готовятся материалы", - отметили в ведомстве.

Акции протеста в Ереване сопровождаются массовыми задержаниями и столкновениями. Наиболее крупный инцидент произошел 3 июня близ правительственных дач в Ереване - тогда 39 полицейских и 21 демонстрант получили травмы. Причиной большого количества пострадавших могло стать применение светошумовых гранат с истекшим сроком годности, считают в оппозиции. 4 июня Следком Армении сообщил, что по делу о массовых беспорядках задержаны 13 человек, к 7 июня их число возросло до 15. Десять подозреваемых по делу о беспорядках близ правительственных дач в Ереване заключены под стражу, ходатайство об аресте еще одного представлено в суд, четверым избрана не связанная с арестом мера пресечения, отметил Следком Армении.

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Примечание:

"Активисты упрекнули западных дипломатов в равнодушии к насилию в Ереване", "Число подозреваемых по делу о массовых беспорядках в Ереване выросло до 15","Срыв заседания парламента Армении возмутил сторонников оппозиции".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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