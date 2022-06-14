Правозащитники призвали власти Азербайджана освободить Ильхама Асланоглу

14 июня 2022, 12:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджанский Институт свободы и безопасности репортеров осудил власти страны за арест по диффамационному обвинению юриста Ильхама Асланоглу и потребовал его немедленного освобождения.

Как писал "Кавказский узел", Ильхам Асланоглу 28 января был приговорен к пяти месяцам ареста по обвинению в клевете. Асланоглу неправомерно признан виновным, так как не выражал свою позицию, а был лишь ведущим программы, в которой звучали обвинения, прокомментировал приговор адвокат. 5 марта апелляционная инстанция прекратила уголовное преследование и освободила Асланоглу из-под стражи. Отец погибшего военного отказался от претензий к Асланоглу из-за разоблачений по "Тертерскому делу", пояснил сам осужденный. 9 июня суд в Азербайджане назначил юристу шесть месяцев лишения свободы, признав его виновным в клевете после публикации видео о "Тертерском деле".

Активисты считают, что Ильхама Асланоглу преследуют за разоблачения преступлений, совершенных военными против своих сослуживцев в рамках "тертерского дела". Асланоглу известен по выступлениям в интернете и из-за разоблачений по "Тертерскому делу" был исключен из коллегии адвокатов Азербайджана, сообщили правозащитник Намизад Сафаров и сын юриста Аслан Ильхамоглу.

Институт свободы и безопасности репортеров (ИСБР) 14 июня выступил с заявлением, в котором осудил приговор Асланоглу и потребовал его освобождения. Юриста преследуют за его правозащитную деятельность и предание огласке фактов пыток в рамках расследования "Тертерского дела", убеждены в ИСБР.

"Причиной уголовного преследования стали публичные заявления, озвученные правозащитником во время его интервью на Youtube-канале AzerFreedom, о имеющих место массовых пытках в 2017 году в рамках "Тертерского дела", - говорится в заявлении ИСБР, поступившем "Кавказскому узлу".

По мнению авторов заявления, "за свою правозащитную деятельность в рамках расследования массовых пыток в Тертерском районе Ильхам Асланоглу на протяжении последних лет повергался систематическому давлению властей". "В 2019 году из-за своих взглядов и убеждений по ложной жалобе он был исключен из Коллегии Адвокатов Азербайджана, в январе текущего года был осужден по сфабрикованному обвинению в клевете, также связанному с его публичными интервью о пытках при расследовании "Тертерского дела", - сказано в заявлении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Авторы заявления считают, что за последние два года "власти Азербайджана начали применять новую тактику краткосрочных уголовных арестов по диффамации как против журналистов и правозащитников, так и по отношению к оппозиционным деятелям".

"Арестовав критика на полгода, против него в заключении начинается психологическое, а иногда и физическое давление, с тем чтобы он прекратил свою деятельность или занял более компромиссную позицию по отношению к властям. В случае, если путем давления не удается сломить волю критика, власти инициируют новое сфабрикованное обвинение в диффамации. Наглядным тому примером является дело позиционного деятеля Али Алиева, который с начала текущего года дважды был осужден по диффамационным статьям за его мысли, высказанные в ходе интервью на Youtube-канале Osmanqızı TV. В последний месяц заключения против Али Алиева выдвинули новый, третий за полгода диффамационный иск за его высказывания о правящей партии "Йени Азербайджан" в интервью Youtube-каналу Bumerang Tv", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" исполнительный директор ИСБР Эмин Гусейнов.

После вступления в Совет Европы власти Азербайджана неоднократно обещали декриминализовать статью о диффамации, однако многочисленные участившиеся факты преследования своих критиков по диффамационным статьям все больше отдаляют страну от стандартов Совета Европы, считает Гусейнов.

"Совету Европы следует более внимательно следить и оперативно реагировать на повторяющиеся политически мотивированные аресты критиков и требовать от властей полного соблюдения всех ценностей, исходящих из Европейской Конвенции по правам человека", - отметил директор Гусейнов.

ИСБР в своем заявлении призвал власти Азербайджана обеспечить и "гарантировать в стране безопасную среду для профессиональной деятельности журналистов и правозащитников, прекратить политически мотивированное преследование критиков, немедленно освободить всех узников совести, а также полностью восстановить их попранные права".

В заявлении организации также содержится призыв осудить власти Азербайджана за уголовное диффамационное преследование критических голосов и призвать к их немедленному освобождению. Призыв адресован комиссару по правам человека Совета Европы Дунье Миятович, генеральному докладчику Парламентской Ассамблеи Совета Европы по вопросу о положении правозащитников Торхильдур Сунну Эварсдотир, генеральному докладчику ПАСЕ по вопросам свободы СМИ и безопасности журналистов Могенсу Йенсену, а также содокладчику мониторингового комитета ПАСЕ Стефану Шеннаху и Яну Лиидел-Грейнгеру.

Адвокат Асланоглу заявил корреспонденту "Кавказского узла", что готовит апелляционную жалобу на приговор. По его словам, обжалование может быть осуществлено в течение 20 дней после оглашения вердикта.

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Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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